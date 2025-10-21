Hàn Quốc hồi hương tro cốt sinh viên tử vong ở Campuchia

Thi thể sinh viên Hàn Quốc Park Min-ho được hỏa táng và đưa về quê nhà, hơn hai tháng sau khi người này được phát hiện tử vong tại Campuchia.

Chuyến bay của Korean Air chở tro cốt sinh viên Park Min-ho hôm nay đáp xuống sân bay quốc tế Incheon ở phía tây thủ đô Seoul, một ngày sau khi giới chức Hàn Quốc và Campuchia hoàn tất khám nghiệm pháp y chung tại Phnom Penh.

Thi thể của Park được tìm thấy 74 ngày trước trong một xe bán tải gần núi Bokor ở tỉnh Kampot, khoảng ba tuần sau khi sinh viên này đến Campuchia rồi bị bắt cóc để tống tiền. Kết luận pháp y ban đầu cho thấy nạn nhân bị tra tấn đến chết, liên quan mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia và một cơ sở lừa đảo ở núi Bokor.

Giới chức đang phân tích thêm, trong đó có kiểm tra chất độc và ma túy, nhằm tìm ra nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của Park.

Đội điều tra của Hàn Quốc đến thủ đô Phnom Penh, Campuchia, ngày 20/10. Ảnh: Yonhap

Vụ án mạng đã dẫn đến hàng loạt biện pháp quyết liệt từ chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung trong quan hệ với Campuchia.

Chính phủ Hàn Quốc đã cử đoàn công tác sang Campuchia nhằm giải quyết tình trạng tội phạm nhắm vào công dân nước này. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đưa ra hàng loạt khuyến cáo đi lại đối với công dân có ý định đến Campuchia, xác định một số khu vực có tình trạng tội phạm nguy hiểm và kích hoạt hệ thống kiểm duyệt khẩn cấp để gỡ bỏ quảng cáo việc làm ở Campuchia.

Cơ quan công tố Campuchia đầu tháng này truy tố ba công dân Trung Quốc với cáo buộc sát hại Park. Một nghi phạm khác được cho là đã dụ Park mở tài khoản ngân hàng và sắp xếp chuyến đi tới Campuchia cũng bị bắt tại Hàn Quốc hôm 19/10.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 21/10 xác nhận phát hiện thêm một trường hợp công dân Hàn Quốc, là nam giới khoảng 50 tuổi, tử vong trong khách sạn ở thành phố Sihanoukville của Campuchia. Thi thể được tìm thấy tối 20/10 cùng hộ chiếu, điện thoại và một mảnh giấy nghi do nạn nhân để lại.

Cảnh sát Campuchia đang điều tra nguyên nhân, song giới chức Hàn Quốc cho rằng sự việc "khó có khả năng" liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Phnom Penh đã cử nhân viên lãnh sự đến hiện trường và hỗ trợ gia đình nạn nhân tổ chức hậu sự.

Thanh Danh (Theo Korea Times, Yonhap)