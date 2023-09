Hàn Quốc hạn chế phụ huynh tiếp xúc với giáo viên

Phụ huynh sẽ phải xin phép để được gặp trực tiếp giáo viên và bị ghi âm nếu nói chuyện qua điện thoại.

Văn phòng Giáo dục Thủ đô Seoul ngày 19/9 công bố các biện pháp mới để bảo vệ quyền của giáo viên tại trường học.

Cụ thể, một chatbot (rô-bốt trò chuyện trực tuyến) sẽ được đưa vào trường học để thay giáo viên giải quyết các khiếu nại đơn giản, lặp đi lặp lại từ phụ huynh. Dịch vụ này được thí điểm hoạt động 24/7 vào tháng 12, sau đó áp dụng tại tất cả trường, từ tiểu học đến trung học ở thủ đô vào tháng 3/2024.

Theo Văn phòng Giáo dục thủ đô Seoul, những khiếu nại riêng tư của phụ huynh sẽ được chuyển đến tổng đài của văn phòng giáo dục hoặc dịch vụ trò chuyện cá nhân. Những phụ huynh có vấn đề với trường của con sẽ được hướng dẫn liên lạc qua số điện thoại của trường để được giúp đỡ. Giáo viên không phải trực tiếp xử lý các vấn đề trên.

Ngoài ra, từ tháng 9 năm sau, phụ huynh muốn gặp trực tiếp giáo viên sẽ phải xin phép trước thông qua một ứng dụng di động. Đến cuối năm 2024, tất cả trường tiểu học ở Seoul sẽ được lắp máy ghi âm điện thoại. Một hệ thống giám sát video cũng sẽ được đặt tại các phòng họp trong trường để bảo vệ giáo viên trước bất cứ hành vi tấn công bằng lời nói hoặc thể chất nào từ phụ huynh.

Cùng đó, Văn phòng Giáo dục Seoul cũng có kế hoạch triển khai một hệ thống hỗ trợ pháp lý cho giáo viên. Theo đó, một luật sư sẽ được chỉ định đến từng trường để tư vấn pháp lý cho những giáo viên bị cha mẹ học sinh khiếu nại.

Một lớp học ở Hàn Quốc. Ảnh: The Wall Street Journal

Các biện pháp trên nằm trong một loạt động thái của Hàn Quốc nhằm bảo vệ giáo viên, sau khi một số người tự tử vì bị cha mẹ học sinh khiếu nại.

Giáo viên tại Hàn Quốc được cho là đang phải đối mặt với cơn ác mộng đến từ cha mẹ học sinh. Nhiều người bị phụ huynh khiếu nại hoặc kiện cáo vì có biện pháp kỷ luật với hành vi sai trái của con em họ, ngay cả khi đó là những biện pháp hợp lý. Các giáo viên và chuyên gia giáo dục cho biết kể cả khi bị buộc tội sai họ vẫn có thể bị đình chỉ làm việc và phải tự bào chữa trước tòa.

Nỗi sợ phải đối mặt với những cáo buộc đã khiến giáo viên không dám phản ứng trước những học sinh ngỗ ngược, tạo điều kiện cho một số phụ huynh quấy rối họ. Các chuyên gia cho biết những cuộc gọi và tin nhắn lăng mạ từ phụ huynh, cộng với áp lực công việc, đã gây tổn hại đến sức khỏe tinh thần của nhiều giáo viên.

Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, khoảng 100 giáo viên trường công tự tử từ năm 2018 tới tháng 6 năm nay, hơn một nửa trong số đó là giáo viên tiểu học. Số giáo viên nghỉ việc ở các trường công cũng cao kỷ lục - hơn 12.000 người trong năm qua, tăng 12% so với năm ngoái.

Ngoài nỗ lực bảo vệ giáo viên khỏi bị tấn công trực tiếp, chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ triển khai các biện pháp hỗ trợ tinh thần cho họ. Theo thông tin từ cuộc họp báo giữa Bộ Giáo dục và Bộ Y tế nước này ngày 15/9, nhà chức trách sẽ kiểm tra sức khỏe tinh thần cho tất cả giáo viên, nếu họ muốn. Những người có nhu cầu sẽ được tư vấn, trị liệu tâm lý tại các trung tâm của nhà nước hoặc y tế tư nhân.

Khánh Linh (Theo The Korea Times, The New York Times)