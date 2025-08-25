Hàn Quốc hạn chế người nước ngoài mua nhà ở Seoul

Hàn Quốc thắt chặt quy định người nước ngoài mua nhà tại vùng thủ đô Seoul nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ bất động sản.

Hàn Quốc vừa thông qua quy định mới siết chặt giao dịch bất động sản với người nước ngoài, áp dụng từ ngày 26/8 và có hiệu lực trong một năm.

Theo đó, cá nhân, tổ chức nước ngoài muốn mua nhà tại vùng thủ đô Seoul phải được chính quyền địa phương phê duyệt. Phạm vi áp dụng gồm căn hộ chung cư, nhà riêng lẻ, liền kề, biệt thự tại Seoul, 7 quận ở Incheon và 23 thành phố, quận thuộc tỉnh Gyeonggi.

Khi nộp hồ sơ mua nhà, người nước ngoài sẽ phải cung cấp kế hoạch huy động vốn, tài liệu chứng minh. Nếu nguồn vốn từ nước ngoài, họ phải chứng minh nguồn tiền, tên tổ chức tài chính cung cấp vốn và loại thị thực.

Sau khi được chính quyền chấp thuận, người mua phải chuyển đến ở trong vòng 4 tháng và cư trú ít nhất hai năm. Nếu vi phạm quy định, chính quyền sẽ cảnh cáo, thậm chí phạt tiền lên đến 10% giá trị hợp đồng.

Trường hợp giao dịch không có giấy phép, toàn bộ hợp đồng có thể bị vô hiệu hóa. Nếu giao dịch bị nghi ngờ liên quan rửa tiền, nhà chức trách sẽ báo cáo lên Đơn vị tình báo tài chính (FIU) có liên quan ở nước ngoài để phối hợp điều tra.

"Biện pháp này nhằm ngăn chặn tình trạng người nước ngoài đầu cơ bất động sản làm gián đoạn thị trường, góp phần hạ nhiệt giá nhà", Thứ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc Lee Sang-kyeong cho biết hôm thứ Năm.

Bất động sản trung tâm Seoul. Ảnh: Yonhap News

Báo cáo của Bộ Đất đai cho thấy lượng giao dịch bất động sản của người nước ngoài ở vùng thủ đô Seoul tăng mạnh trong hơn hai năm qua, trung bình 26% một năm. Lượng giao dịch đã tăng từ khoảng 4.500 năm 2022 lên gần 7.300 vào năm ngoái.

Đến cuối tháng 7 năm nay, khu vực này ghi nhận khoảng 4.400 giao dịch, tập trung ở tỉnh Gyeonggi. Về quốc tịch, người Trung Quốc chiếm hơn 70%, theo sau là Mỹ. Loại hình được giao dịch nhiều nhất là căn hộ chung cư.

Các nhà chức trách dự báo diễn biến này tiếp tục tăng đến cuối năm, gia tăng lo ngại về tình trạng đầu cơ bất động sản trong bối cảnh quy định cho vay trong nước bị thắt chặt.

Ngọc Diễm (theo Korea Times, Korea Herald)