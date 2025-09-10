Hàn Quốc gửi máy bay đến Mỹ hồi hương hàng trăm lao động

Máy bay Hàn Quốc khởi hành đến Mỹ để hồi hương hơn 300 công nhân bị giới chức Mỹ bắt, cáo buộc là lao động bất hợp pháp.

Máy bay thuê riêng Boeing 747-8i có 368 chỗ ngồi của Hàn Quốc hôm nay cất cánh tại Sân bay Quốc tế Incheon, phía tây Seoul, hướng đến Mỹ để hồi hương hơn 300 công nhân bị bắt trong cuộc truy quét người nhập cư ở bang Georgia hồi tuần trước.

Các công nhân đang bị giam tại trung tâm giam giữ người nhập cư ở Folkston, đông nam Georgia. Truyền thông Hàn Quốc cho biết họ sẽ được trả tự do và chuyển đến Atlanta để lên máy bay về nước vào tối 11/9.

Seoul cho biết đang đàm phán với Washington để Mỹ xác định nhóm lao động Hàn Quốc "tự nguyện rời đi" thay vì "bị trục xuất", điều khiến họ có thể không đủ điều kiện quay lại nước này trong 10 năm.

Máy bay charter Hàn Quốc cất cánh hướng đến Mỹ hồi hương lao động, ngày 10/9. Ảnh: AP

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cùng các cơ quan liên quan hôm 4/9 tiến hành truy quét nhà máy sản xuất pin của Hyundai và LG ở bang Georgia, bắt giữ 457 lao động bất hợp pháp, trong đó có hơn 300 công dân Hàn Quốc.

ICE cho biết khi thực thi lệnh bắt, họ phát hiện các lao động "đã gian lận trong việc sử dụng visa thăm viếng" để làm việc tại Mỹ. Video do ICE công bố cho thấy công nhân bị còng tay, chân và bị áp giải lên xe chuyên dùng để chở tù nhân.

Nhiều người Hàn bức xúc, cảm thấy bị phản bội. Hàn Quốc hồi tháng 7 cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ. Tổng thống Lee Jae-myung cũng vừa gặp Tổng thống Donald Trump hồi cuối tháng 8.

Hàn Quốc bày tỏ lấy làm tiếc về chiến dịch truy quét, nhưng các chuyên gia cho rằng Seoul sẽ không thực hiện bất kỳ biện pháp đáp trả đáng kể nào vì an ninh của nước này phụ thuộc vào Mỹ. Hai nước cũng có mối quan hệ chặt chẽ trong các lĩnh vực hợp tác khác.

Công nhân Hàn Quốc bị quấn dây xích và áp giải lên xe sau khi giới chức Mỹ đột kích nhà máy sản xuất pin của Hyundai, LG ở bang Georgia, ngày 4/9. Video: ICE

Đức Trung (Theo AP, Korea Times)