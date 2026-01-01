Hàn Quốc gia hạn miễn phí visa cho khách đoàn Việt Nam

Hàn Quốc gia hạn chính sách miễn lệ phí thị thực với các đoàn khách du lịch đến từ 6 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đến hết tháng 6/2026.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol ngày 31/12 cho biết Hàn Quốc gia hạn chính sách miễn lệ phí visa du lịch theo đoàn (C-3-2) thêm 6 tháng, đến hết tháng 6/2026. Chính sách này áp dụng cho 6 quốc gia gồm: Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Philippines, Indonesia và Campuchia, vốn hết hạn vào 31/12.

"Kế hoạch này sẽ giúp duy trì tăng trưởng du lịch quốc tế tới Hàn Quốc", ông Koo nói. Hiện tại, phí xử lý visa C-3-2 là 18.000 won (khoảng 330.000 đồng).

Theo ông Nguyễn Cảnh Linh, Trưởng phòng Visa của Top Ten Travel, du khách Việt Nam tới Hàn Quốc có hai hình thức nộp hồ sơ thị thực chính. Thứ nhất, nộp tại KVAC, khách phải phí nộp hộ (390.000 đồng) và phí thẩm tra từ phía Lãnh sự quán với tùy loại visa (20-30 USD cho visa nhập cảnh một lần và 80 USD cho visa nhập cảnh nhiều lần).

Hình thức thứ hai là nộp hồ sơ qua Cục Di trú - chỉ áp dụng cho các đoàn khách do công ty lữ hành được cấp phép tổ chức. Từ năm 2024, khách theo đoàn đã được miễn khoản phí này nhưng đổi lại công ty phải chịu mọi trách nhiệm thẩm định hồ sơ.

Du khách chụp ảnh ở Cung điện Gyeongbok. Ảnh: VJ

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Phòng Tiếp thị và Truyền thông tại Công ty Lữ hành Vietlux (Vietluxtour), cho biết so với giá tour Hàn Quốc trọn gói, khoản miễn phí này không chiếm tỷ trọng lớn nhưng tác động đáng kể ở góc độ "rào cản tâm lý" và "tính tiện lợi" do khách đoàn hoặc công ty thường cần quyết nhanh, chốt nhanh theo lịch nghỉ.

"Giảm một bước, nhẹ một khoản, các đoàn lớn cũng dễ dàng đưa ra quyết định hơn", bà Thu nói.

Đại diện Vietluxtour nói việc miễn phí xử lý visa đoàn thể hiện chiến lược kích cầu inbound có chủ đích - nhắm vào nhóm tour theo đoàn (đi qua doanh nghiệp lữ hành), giúp thị trường tăng trưởng nhanh, kiểm soát tốt chất lượng và hành vi du lịch nhờ lịch trình rõ, điểm đến rõ, dễ quản lý hơn khách tự túc.

Về thị trường, năm 2025, công ty ghi nhận nhóm khách đi Hàn Quốc có xu hướng "ngắn ngày - trải nghiệm sâu - ưu tiên mùa hoa, mùa lá và mua sắm có chọn lọc", đặc biệt ở các đoàn doanh nghiệp hoặc gia đình đa thế hệ. Vào cao điểm hoa anh đào, mùa thu, lượng khách tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Theo bà Thu, nhiều nước đang đi theo hướng giảm rào cản thủ tục thông qua e-visa, số hóa khai báo, đơn giản hóa giấy tờ để thu hút khách quốc tế. Bà cho biết chính sách visa như chìa khóa cho thị trường - mở khóa đúng mục tiêu, hiệu quả càng cao.

"Tuy nhiên, để một điểm đến tăng trưởng bền vững, yếu tố dễ vào chỉ chiếm một phần, quan trọng là đáng quay lại", bà nói.

Tính tới tháng 11, Hàn Quốc đón khoảng 508.000 lượt khách Việt, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong báo cáo 10 điểm du lịch được khách Việt thích nhất năm 2025, Seoul cũng xếp ở vị trí thứ 5 - sau Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur và Tokyo.

Hoài Anh