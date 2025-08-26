Hàn Quốc dựng tượng vua Lý Thái Tổ

Giới chức huyện Bonghwa tổ chức lễ an vị tượng đài vua Lý Thái Tổ tại nơi định cư của con cháu hoàng tộc triều Lý ở Hàn Quốc.

Các quan chức Hàn Quốc và Việt Nam cùng khoảng 800 người dân địa phương ngày 25/8 dự lễ an vị tượng đài vua Lý Thái Tổ và cất nóc trung tâm cộng đồng đa văn hóa tại huyện Bonghwa, tỉnh Bắc Gyeongsang.

Ông Park Hyun-kuk, chủ tịch huyện Bonghwa, cho biết địa phương này là quê hương của dòng tộc Hoàng triều nhà Lý khi đặt chân sang xứ Cao Ly. Vua Lý Thái Tổ, được coi là thủy tổ của hậu duệ hoàng tộc nhà Lý tại Bonghwa.

Giới chức Hàn Quốc cũng đang xây dựng làng Việt Nam ở Bonghwa, xung quanh khu di tích của hậu duệ triều Lý Việt Nam là Trung Hiếu Đường, với vốn đầu tư 146 triệu USD trên khu đất rộng gần 4 ha.

Nghi thức an vị tượng đài Vua Lý Thái Tổ tại xã Bonghwa ngày 25/8. Ảnh: TTXVN

Vào thế kỷ 12, khi triều Lý suy vong, Hoàng tử Lý Long Tường, con thứ 7 của Vua Lý Anh Tông, đã vượt biển sang Cao Ly lánh nạn và được vua Cao Tông của nước này khoản đãi.

Lý Long Tường sau đó lập công chống quân Nguyên Mông và được phong là Hoa Sơn tướng quân, tước vị cao trong vương triều Cao Ly. Vua Cao Ly còn ban đất cho Hoàng tử tại Hoa Sơn, nay thuộc Triều Tiên, từ đó lập nên dòng họ Lý Hoa Sơn, sản sinh nhiều hậu duệ có chức tước cao trong lịch sử.

Hiện Trung Hiếu Đường ở Bonghwa là di tích duy nhất còn sót lại của dòng tộc họ Lý ở Hàn Quốc, trong đó có bia tưởng niệm Hoàng tử Lý Long Tường.

Tượng đài Vua Lý Thái Tổ tại xã Bonghwa, tỉnh Bắc Kyungsang, Hàn Quốc, ngày 25/8. Ảnh: TTXVN

Đức Trung (Theo KoreanVibe, TTXVN)