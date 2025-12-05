Hàn Quốc dừng hoàn thuế cho khách nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ

Chương trình hoàn thuế cho du khách nước ngoài làm đẹp tại Hàn Quốc sẽ khép lại vào cuối năm nay gần 10 năm, gây nhiều lo ngại cho ngành du lịch nước này.

Chương trình hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) dành cho du khách nước ngoài sử dụng dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, được Chính phủ Hàn Quốc triển khai từ năm 2016, sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Năm 2024, số bệnh nhân quốc tế đến Hàn Quốc đạt 1,17 triệu lượt, cho thấy du lịch y tế đang tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, việc chấm dứt ưu đãi thuế được cho là có thể ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của ngành, đặc biệt khi Trung Quốc, Thái Lan và nhiều quốc gia châu Á khác đang đẩy mạnh thu hút khách du lịch y tế.

Cuối tháng 7, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc đã đưa nội dung chấm dứt chương trình hoàn thuế VAT cho du khách phẫu thuật thẩm mỹ vào kế hoạch cải cách thuế cho năm tới. Đến ngày 3/12, tại phiên họp toàn thể, Quốc hội Hàn Quốc thông qua 13 dự luật sửa đổi thuế, trong đó không bao gồm quy định gia hạn chính sách hoàn thuế này. Trước đó, Tiểu ban Thuế thuộc Ủy ban Kế hoạch - Tài chính từng xem xét phương án kéo dài ưu đãi, nhưng Chính phủ và đảng cầm quyền giữ quan điểm chấm dứt khiến các bên không đạt được thống nhất.

BIển quảng cáo chương trình phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc. Ảnh: SCMP

Theo giải trình của Chính phủ, nguyên nhân chính là quy mô tiền hoàn thuế tăng nhanh, khiến áp lực thất thu ngân sách ngày càng lớn. Số tiền hoàn thuế VAT cho du khách y tế nước ngoài tăng từ 800 triệu won (545.000 USD) năm 2021 lên 95,5 tỷ won (65 triệu USD) vào năm 2024, gấp hơn 100 lần. Nhà chức trách cũng cho rằng ngành y tế Hàn Quốc hiện đủ năng lực cạnh tranh quốc tế, việc dừng ưu đãi sẽ không gây tác động quá lớn.

Nhiều ý kiến từ phe đối lập và giới chuyên môn cảnh báo ngành du lịch y tế có thể bị ảnh hưởng. Trước đó, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc từng đề xuất gia hạn chính sách với lập luận du khách nước ngoài không chỉ chi tiêu cho dịch vụ y tế mà còn cho lưu trú, mỹ phẩm, mua sắm và các dịch vụ liên quan. Tuy nhiên, đề xuất này không được chấp thuận.

Giới chuyên gia lo ngại đà phục hồi mạnh mẽ của du lịch y tế sau đại dịch có thể chững lại. Số liệu của Bộ Y tế và Phúc lợi cùng Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp Y tế Hàn Quốc cho thấy, số bệnh nhân nước ngoài đến các cơ sở da liễu và phẫu thuật thẩm mỹ đã tăng từ hơn 82.000 người năm 2022 lên gần 847.000 người năm 2024, gấp khoảng 10 lần sau hai năm.

Viện Nghiên cứu Công nghiệp Hàn Quốc ước tính tổng chi tiêu cho y tế, mua sắm và lưu trú của du khách y tế nước ngoài tại Hàn Quốc trong năm ngoái đạt hơn 7.500 tỷ won (hơn 5 triệu USD). Theo đại diện ngành, dòng khách này tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh sang các lĩnh vực như khách sạn, du lịch và bán lẻ. Việc cắt giảm vài trăm tỷ won tiền hoàn thuế có thể tác động đáng kể đến thị trường trị giá hàng nghìn tỷ won.

Đại diện một cơ sở thẩm mỹ nhận định chi phí phẫu thuật thẩm mỹ khá cao, nếu không được hoàn thuế, sức hút đối với người nước ngoài sẽ giảm đáng kể, thậm chí có thể phát sinh các hoạt động môi giới bất hợp pháp nhằm trốn thuế. Một ý kiến khác cho rằng du khách Trung Quốc nhạy cảm với yếu tố thuế và tỷ giá, trong khi tỷ lệ quay lại điều trị tại Hàn Quốc khá cao. Ngành này cần được nhìn nhận như một lĩnh vực xuất khẩu và cân nhắc tiếp tục hỗ trợ về thuế.

Mai Phương (Theo Hankyung)