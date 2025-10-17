Hàn Quốc dùng 'hệ thống khẩn cấp' đối phó quảng cáo lừa đảo đến Campuchia

Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh sử dụng "hệ thống kiểm duyệt khẩn cấp" của cơ quan quản lý truyền thông để chống quảng cáo lừa đảo việc làm.

Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac ngày 16/10 thông báo Tổng thống Lee Jae-myung đã chỉ đạo kích hoạt "hệ thống kiểm duyệt khẩn cấp" của Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc (KCSC), nhằm khẩn trương xóa bỏ những quảng cáo tuyển dụng lừa đảo để dụ dỗ công dân nước này sang Campuchia.

Ông Wi thêm rằng giới chức Hàn Quốc coi vấn đề công dân bị giam giữ tại Campuchia là "khủng hoảng nghiêm trọng" và đã thảo luận trong nhiều cuộc họp nội bộ.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cùng ngày gửi công văn khẩn tới toàn bộ trường đại học, yêu cầu tăng cường quản lý an toàn cho sinh viên và nhân viên khi ra nước ngoài, đặc biệt là tránh các chuyến đi đến Campuchia, nơi xảy ra vụ sinh viên Park Minho bị nhóm tội phạm bắt cóc tống tiền rồi sát hại hai tháng trước.

Cảnh sát Campuchia khám xét một cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Kratie ngày 17/7. Ảnh:Khmer Times

Tổng thống Lee từng nhiều lần chỉ đạo xây dựng biện pháp bảo vệ công dân tại Campuchia từ trước khi truyền thông quan tâm đến chủ đề này. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã phát hành ít nhất 4 báo cáo và chỉ thị liên quan trong vòng 3 tháng qua.

Các biện pháp gồm tăng nhân sự tại Campuchia, nâng mức cảnh báo đi lại, phối hợp chặt chẽ với cảnh sát địa phương, xử lý các trang web tuyển dụng và triển khai ứng dụng chống lừa đảo.

Quan chức Hàn Quốc cho biết nước này sẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm tịch thu lợi nhuận từ tội phạm, áp đặt trừng phạt và đề xuất những biện pháp đối phó tại Liên Hợp Quốc, gồm tăng cường phối hợp giữa ủy ban nhân quyền, cơ quan phòng chống ma túy và thực thi pháp luật.

Seoul cũng sẽ tích cực tham gia thảo luận trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) nhằm chặn dòng tiền phi pháp và tội phạm kỹ thuật số.

Theo giới chức Hàn Quốc, có khoảng 1.000 công dân nước này trong số hơn 200.000 người đang làm việc tại những tụ điểm lừa đảo ở Campuchia. Do bị uy hiếp bằng bạo lực, một số buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo về đầu tư tiền điện tử, bằng cách xây dựng lòng tin với các nạn nhân trước khi chiếm đoạt tiền.

Cảnh sát Campuchia cho biết giới chức nước này đã được đề nghị giúp đỡ 60 công dân Hàn Quốc liên quan đến mạng lưới lừa đảo trong năm nay, trong đó 40 người đã được tìm thấy. Lực lượng này vẫn đang tìm kiếm 76 người Hàn Quốc không rõ tung tích ở Campuchia.

Thanh Danh (Theo Chosun, Korea Herald)