Hàn Quốc dự kiến cấp visa 10 năm cho du khách Việt

Hàn Quốc dự kiến cấp visa nhập cảnh nhiều lần thời hạn 10 năm cho du khách từ các thành phố lớn của Việt Nam và Trung Quốc nhằm thúc đẩy du lịch.

Tại Hội nghị Chiến lược Du lịch Quốc gia diễn ra cuối tháng 2, Tổng thống Hàn Quốc đã nhấn mạnh mục tiêu đón 30 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2027. Giải pháp trọng tâm là nới lỏng quy định thị thực đối với các thị trường khách có tốc độ tăng trưởng nhanh, trong đó có Việt Nam. Cơ quan chức năng nước này đang xem xét cấp thị thực (visa) nhập cảnh nhiều lần (multiple-entry) có thời hạn lên đến 10 năm cho du khách đến từ các thành phố lớn của Việt Nam.

Theo đề xuất mới, cư dân tại các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM có thể được xét cấp visa nhập cảnh nhiều lần với thời hạn tối đa 10 năm. Hiện, công dân sống tại ba đô thị này được cấp visa nhiều lần thời hạn 5 năm, cho phép nhập cảnh vào Hàn Quốc nhiều lần mà không cần xin lại thị thực trong thời gian hiệu lực. Việc kéo dài thời hạn lên 10 năm được xem là bước tiếp theo nhằm đơn giản hóa thủ tục và khuyến khích du khách quay lại nhiều lần.

Hoa anh đào ở suối Yeojwacheon, thành phố Changwon, Hàn Quốc. Ảnh: Unsplash

Nếu được triển khai, chính sách mới sẽ giúp nhóm khách thường xuyên đi lại giữa hai nước, bao gồm khách du lịch, doanh nhân và người thăm thân, tiết kiệm thời gian và chi phí xin visa.

Thời điểm áp dụng cụ thể và các điều kiện chi tiết đang được cơ quan chức năng hoàn thiện. Quy định chính thức dự kiến do Bộ Tư pháp Hàn Quốc ban hành trong năm nay.

Bên cạnh đề xuất visa 10 năm cho cư dân đô thị lớn ở Việt Nam, chính phủ Hàn Quốc triển khai nhiều biện pháp nhằm đơn giản hóa quy trình nhập cảnh cho du khách quốc tế. Một trong số đó là kế hoạch mở rộng visa nhiều lần 5 năm cho công dân từ 11 quốc gia, bao gồm Trung Quốc và 10 nước ASEAN. Những du khách từng nhập cảnh vào Hàn Quốc ít nhất một lần trước đó có thể đủ điều kiện xin loại visa này.

Nước này đang thí điểm miễn thị thực cho các nhóm khách du lịch từ ba người trở lên đến từ Indonesia, nhằm khuyến khích du lịch theo đoàn.

Tại các sân bay quốc tế, chính phủ cũng dự kiến mở rộng hệ thống Smart Entry (cổng kiểm soát nhập cảnh tự động), cho công dân từ các nước thuộc EU. Hệ thống này cho phép du khách làm thủ tục nhập cảnh nhanh hơn mà không cần tiếp xúc trực tiếp với nhân viên kiểm soát.

Chiến lược du lịch mới của Hàn Quốc còn tập trung vào mục tiêu phân tán dòng khách quốc tế ra ngoài thủ đô Seoul. Theo số liệu của chính phủ, hơn 80% khách quốc tế đến nước này hiện chỉ tập trung tại Seoul, khiến các địa phương khác chưa tận dụng hết tiềm năng du lịch.

Để thay đổi tình trạng này, chính phủ dự kiến hỗ trợ các hãng hàng không mở thêm đường bay thẳng tới những sân bay địa phương như Busan, Daegu và Yangyang. Các hãng mở đường bay mới có thể được giảm phí hạ tầng hoặc nhận hỗ trợ tài chính. Hệ thống kiểm soát nhập cảnh tại các cảng biển cũng sẽ được nâng cấp để phục vụ lượng khách tàu du lịch ngày càng tăng. Chính phủ kỳ vọng lượng khách tàu biển đến Hàn Quốc có thể đạt khoảng 1,7 triệu lượt trong năm nay.

Trong chiến lược thu hút khách quốc tế, Việt Nam được xem là một trong những thị trường trọng điểm của Hàn Quốc. Năm 2025 Hàn Quốc đón khoảng 550.000 lượt khách từ Việt Nam, tăng 9% so với năm trước đó. Mục tiêu trong năm 2026 là đạt khoảng 600.000 lượt khách Việt, tiến gần mức kỷ lục trước đại dịch.

Du khách Việt, nhất là dòng khách từ các đô thị lớn, được đánh giá có mức chi tiêu cao cho mua sắm, làm đẹp và các dịch vụ du lịch cao cấp.

Hàn Quốc cũng là thị trường gửi khách lớn nhất tới Việt Nam. Chỉ trong hai tháng đầu năm, Việt Nam đã đón gần một triệu lượt du khách từ quốc gia Đông Bắc Á này.

Các chuyên gia du lịch nhận định việc nới lỏng visa, nếu được triển khai, có thể giúp gia tăng lượng khách qua lại giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy du lịch, thương mại và giao lưu văn hóa trong khu vực.

Mai Phương (Theo Yonhap, Chosun)