Hàn Quốc đổi đồng phục học sinh vì đắt đỏ

Hàn Quốc có kế hoạch bỏ những bộ đồng phục giá hơn 400 USD - được cho là đắt đỏ, lại thiếu tính ứng dụng để giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc tuần trước cho hay thay vào đó sẽ là các loại trang phục thoải mái như quần vải, áo thun.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Lee Jae Myung phản ánh giá một bộ đồng phục hiện đã chạm ngưỡng 600.000 won (hơn 400 USD) và yêu cầu làm rõ các hành vi "làm giá".

Từ lâu, đồng phục là biểu tượng của kỷ luật và bản sắc trường học tại xứ sở kim chi, có thiết kế trang trọng. 17 sở giáo dục tại nước này đang áp mức trần khoảng 350.000 won (240 USD) cho mỗi bộ, nhưng đây chỉ là giá của bộ vest. Nếu tính cả đồ mặc thường ngày và đồ tập thể thao, tổng chi phí thực tế thường vượt xa con số này.

Đồng phục của học sinh trung học tại Hàn Quốc. Ảnh: Korea Bizwire

Ngoài thay thế kiểu dáng, chất liệu, Chính phủ Hàn Quốc còn dự kiến đổi cách hỗ trợ tài chính. Hiện tại, mỗi học sinh được nhận khoảng 300.000 won phí mua đồng phục. Khoản này được 13 Sở giáo dục địa phương cấp phát bằng hiện vật (bộ vest), 4 sở còn lại thì chuyển sang cấp tiền mặt hoặc voucher.

Nhà chức trách đánh giá cách làm này giúp học sinh và phụ huynh mua đồng phục chủ động và linh hoạt hơn. Họ có thể chọn mua đồ thể thao mới, tận dụng đồng phục vest cũ từ anh chị hoặc mua đồ đã qua sử dụng.

Bộ Giáo dục cũng khuyến khích các trường ngừng bắt học sinh mặc lễ phục và dự kiến lập giá trần riêng cho từng món đồ như áo thun, quần dài và các trang phục mặc hàng ngày khác.

Khánh Linh (Theo Chosun Biz, The Straits Times)