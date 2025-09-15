Hàn Quốc điều tra vụ Mỹ bắt 300 công nhân

Chính phủ Hàn Quốc cho biết đang điều tra liệu Mỹ có vi phạm nhân quyền trong cuộc đột kích nhà máy và bắt 300 lao động nước này tại bang Georgia hay không.

"Chúng tôi đang rà soát kỹ lưỡng với các công ty liên quan để xác định liệu có hành vi vi phạm nhân quyền nào xảy ra hay không", Kang Yu-jung, phát ngôn viên của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, hôm nay cho hay, đề cập đến việc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đột kích nhà máy sản xuất pin của Hyundai, LG tại bang Georgia ngày 4/9.

Bà Kang thêm rằng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng đang xem xét các yêu cầu của nước này có được phía Mỹ giải quyết thỏa đáng hay không. Seoul nhấn mạnh quyền và phẩm giá của công dân Hàn Quốc không thể bị xâm phạm một cách bất công, đồng thời lấy làm tiếc vì sự việc đã xảy ra.

Kang Yu-jung, phát ngôn viên của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, trong cuộc họp báo tại Seoul ngày 15/9. Ảnh: Yonhap

"Một số yêu cầu của chúng tôi đã được chấp nhận và đã có những cải thiện. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục xem liệu còn vấn đề nào chưa thỏa đáng với công dân của mình hay không", bà nói.

Bà Kang cho hay không chỉ Hàn Quốc, cả phía Mỹ cũng sẽ kiểm tra về khả năng xảy ra thiếu sót trong các biện pháp mà giới chức hành pháp Mỹ đã thực hiện với các công nhân Hàn Quốc.

Các đặc vụ ICE và cơ quan hành pháp Mỹ đã bắt khoảng 475 người, trong đó có hơn 300 công nhân Hàn Quốc, trong cuộc truy quét tại nhà máy của LG và Hyundai. Đây là đợt truy quét lớn nhất do Bộ An ninh Nội địa Mỹ thực hiện nhằm vào một địa điểm kể từ khi Tổng thống Donald Trump phát động chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép trên toàn quốc.

Hàn Quốc đã đưa 316 lao động trở về nước sau một tuần bị ICE giam. Các công nhân kể họ bị giam trong những không gian chật hẹp, nệm đầy nấm mốc, nhiệt độ lạnh cóng và không được đáp ứng đầy đủ các nhu cầu vệ sinh cơ bản. Một số mô tả họ bị xích chân, eo và cổ trong quá trình bắt giữ và bị đối xử thô bạo.

Công nhân Hàn Quốc bị quấn dây xích và áp giải lên xe trong cuộc đột kích ngày 4/9 ở Georgia.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung mô tả cuộc đột kích của ICE "gây hoang mang" và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các khoản đầu tư vào nước này trong tương lai. Ông nói các công ty Hàn Quốc sẽ đặt câu hỏi liệu việc xây dựng thêm nhà máy ở Mỹ có đáng giá hay không khi họ phải đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn như vậy.

Ông Trump ngày 14/9 trấn an rằng Washington vẫn "hoan nghênh" người lao động nước ngoài và không muốn "làm các nhà đầu tư hoảng sợ".

