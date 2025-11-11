Hàn Quốc điều tra việc cảnh sát phải ngủ 'như người vô gia cư' giữa APEC

Giới chức Hàn Quốc mở cuộc điều tra sau khi nhận khiếu nại về việc hàng nghìn cảnh sát phải ngủ trên những tấm bìa các tông khi làm nhiệm vụ trong APEC.

Công đoàn cảnh sát Hàn Quốc ngày 11/11 tổ chức biểu tình trước trụ sở cơ quan cảnh sát quốc gia ở thủ đô Seoul. Họ nói rằng các sĩ quan làm nhiệm vụ trong hội nghị cấp cao APEC, diễn ra ngày 31/10-1/11, không được đáp ứng điều kiện sinh hoạt cơ bản.

Khoảng 19.000 sĩ quan cảnh sát đã được triển khai đến Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang để làm nhiệm vụ. Nhiều người không được cung cấp chỗ ở và bữa ăn tử tế, thậm chí "bị đối xử tệ hơn cả người vô gia cư", theo mô tả của công đoàn.

Cảnh sát Hàn Quốc ngủ trên bìa các tông tại nơi nghỉ khi làm nhiệm vụ ở Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang trong ảnh công bố ngày 11/11. Ảnh: Công đoàn cảnh sát Hàn Quốc

Ảnh do các sĩ quan làm nhiệm vụ trong hội nghị cấp cao APEC 2025 chụp lại cho thấy nhiều người phải ngủ trên sàn với bìa các tông hoặc chăn mỏng, một số phải nằm trong rạp chiếu phim hoặc hành lang.

"Một số khu nghỉ ngơi chung chỉ có phòng tắm với vách kính, không đảm bảo riêng tư. Số khác thì bị ẩm mốc hoặc quá đông người lưu trú", An Yu-shin, người đứng đầu bộ phận hỗ trợ hoạt động của công đoàn cảnh sát Hàn Quốc, cho biết. "Các bữa ăn sơ sài, nguội lạnh và đôi khi các sĩ quan không được hưởng bất cứ chế độ nào".

Các sĩ quan cảnh sát Hàn Quốc tại nơi nghỉ khi làm nhiệm vụ ở Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang trong ảnh công bố ngày 11/11. Ảnh: Công đoàn cảnh sát Hàn Quốc

Theo An Yu-shin, mức lương trả cho các sĩ quan rất bất công khi họ phải làm việc theo ca dài và xa nhà. Tuy nhiên, thời gian di chuyển và chờ đợi không được tính vào ca làm.

"Chúng tôi phải làm việc từ sáng sớm đến đêm khuya, nhưng chỉ được trả lương cho một khoảng thời gian rất ngắn", An Yu-shin nói.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc sau đó thừa nhận thiếu sót, giải thích nguyên nhân thiếu nơi nghỉ là do sức chứa hạn chế của khu phức hợp du lịch Bomun ở Gyeongju, nơi tập trung hầu hết cơ sở lưu trú tại địa phương.

Bữa ăn bị mô tả là sơ sài, nguội lạnh trong ảnh công bố ngày 11/11. Ảnh: Công đoàn cảnh sát Hàn Quốc

Kế hoạch cung cấp các bữa ăn của cảnh sát Hàn Quốc cũng bị ảnh hưởng khi nhà thi đấu Gyeongju, nơi cơ quan này chọn làm nhà ăn trung tâm cho các sĩ quan, được chuyển sang phục vụ hội nghị cấp cao APEC chỉ vài ngày trước sự kiện.

"Chúng tôi đã thuê các cơ sở lưu trú ngay khi có thể, song không thể bố trí nơi ở cho tất cả với quy mô lực lượng được triển khai như vậy", Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết. "Chúng tôi cam kết sẽ xem xét lại vấn đề để ngăn tái diễn".

Thủ tướng Kim Min-seok yêu cầu cơ quan cảnh sát quốc gia và Bộ Nội vụ Hàn Quốc điều tra sự việc. Ông Kim Min-seok cho biết lấy làm rất tiếc khi một số sĩ quan phải đối mặt với điều kiện sinh hoạt khó khăn, đồng thời cảm ơn họ đã hoàn thành nhiệm vụ trong hoàn cảnh như vậy.

Nguyễn Tiến (Theo Korea Herald, JoongAng Daily, Chosun Ilbo)