Hàn Quốc điều máy bay đến Campuchia đưa 64 công dân về nước

Hàn Quốc điều máy bay đón 64 công dân bị bắt tại Campuchia vì hoạt động lừa đảo trực tuyến, hầu hết trong số này đang bị truy nã.

Máy bay chở 64 công dân Hàn Quốc và 190 cảnh sát áp giải cất cánh từ sân bay quốc tế Techo gần thủ đô Phnom Penh của Campuchia rạng sáng nay, dự kiến đáp xuống sân bay Incheon, phía tây thủ đô Seoul của Hàn Quốc, trong buổi sáng.

Tất cả công dân Hàn Quốc hồi hương trong lần này đều bị cơ quan di trú Campuchia giam giữ, trong đó 59 người bị bắt sau cuộc truy quét các khu lừa đảo và 5 người đến đầu thú với cảnh sát. Sau khi về nước, họ sẽ được chuyển đến các đồn cảnh sát để thẩm vấn. Hầu hết là nghi phạm đang bị truy nã ở Hàn Quốc, một số người nằm trong danh sách thông báo đỏ của Interpol.

Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac cho hay Seoul có thể điều một máy bay khác tới Campuchia nếu đủ số lượng người để hồi hương.

Máy bay Hàn Quốc tại sân bay Techo, gần Phnom Penh, trước khi đưa 64 công dân hồi hương rạng sáng 18/10. Ảnh: Yonhap

Dư luận Hàn Quốc gần đây sôi sục với thông tin một sinh viên đại học nước này bị tra tấn và sát hại ở Campuchia hồi tháng 8. Sự việc làm nổi bật vấn đề ngày càng nhiều công dân Hàn Quốc bị dụ dỗ đến Campuchia bằng những lời mời việc làm lương cao, sau đó phải làm việc cho đường dây lừa đảo trực tuyến.

Theo giới chức Hàn Quốc, khoảng 1.000 công dân nước này nằm trong số hơn 200.000 người đang làm việc tại những tụ điểm lừa đảo ở Campuchia. Do bị uy hiếp bằng bạo lực, một số phải thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, bằng cách xây dựng lòng tin với các nạn nhân trước khi chiếm đoạt tiền.

Giới chức Hàn Quốc đang thúc đẩy thành lập đơn vị cảnh sát chuyên trách tội phạm liên quan đến công dân nước này tại Campuchia, nhằm trấn áp và bắt những người được cho là có liên quan đến hành vi lừa đảo.

Hồi đầu tuần, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói rằng khoảng 80 công dân nước này liên quan đến các vụ lừa đảo việc làm ở Campuchia vẫn mất tích hoặc không thể xác định tình trạng.

Vũ Hoàng (Theo KBS, Yonhap, Chosun)