Hàn Quốc đề nghị ông Trump làm 'sứ giả hòa bình' với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã đề nghị Tổng thống Mỹ đóng vai trò "sứ giả hòa bình" trong quan hệ liên Triều.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ba lần trong giai đoạn 2018 - 2019, khi Bình Nhưỡng còn cởi mở với những nỗ lực đàm phán hạt nhân từ Washington và thông điệp hàn gắn liên Triều từ Seoul. Tiến trình đối thoại cuối cùng không tạo được đột phá, song quan hệ giữa lãnh đạo Triều Tiên và ông Trump vẫn được đánh giá tốt đẹp.

"Sẽ thật tuyệt vời nếu hai người họ gặp nhau một lần nữa trong tương lai gần", Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun nói ngày 26/9 trong cuộc phỏng vấn với AP.

"Tổng thống Lee Jae-myung đã nói rõ với Tổng thống Trump rằng chúng tôi sẽ không cầm lái trong vấn đề này. Ông đã đề nghị Tổng thống Trump làm sứ giả hòa bình. Bản thân Tổng thống Mỹ cũng muốn giữ vai trò này. Chúng tôi không cảm thấy phiền, mà ngược lại, chúng tôi mong muốn Tổng thống Trump lãnh đạo nỗ lực kéo Triều Tiên trở lại bàn đàm phán", nhà ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 26/9. Ảnh: AFP

Ông Cho tiết lộ Tổng thống Mỹ đã hoan nghênh đề nghị này và xác nhận sẵn sàng nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng. Nhà Trắng chưa đưa ra phản ứng chính thức về tuyên bố của quan chức Hàn Quốc.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump nhiều lần công khai mong muốn tái khởi động đàm phán Mỹ - Triều. Ông Kim trong những tháng gần đây cũng nói vẫn giữ "ký ức tốt đẹp" về Tổng thống Mỹ, song khẳng định Washington phải từ bỏ điều kiện giải trừ hạt nhân thì Bình Nhưỡng mới chấp nhận nối lại đối thoại.

Ông Trump dự kiến thăm Hàn Quốc tháng 10 để dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC. Lịch trình này làm dấy lên một số suy đoán lãnh đạo Mỹ có thể gặp lại ông Kim tại khu vực phi quân sự, tương tự cuộc gặp lịch sử vào năm 2019.

Ngoại trưởng Cho cho biết bối cảnh quốc tế đang ngày càng biến động kể từ sau chiến sự Nga - Ukraine nổ ra, khiến Seoul thêm lo ngại nguy cơ chạm trán quân sự ở bán đảo Triều Tiên.

"Chúng tôi phải tìm kiếm đối thoại để giảm căng thẳng và ít nhất thiết lập đường dây nóng giữa hai miền", ông nói, đồng thời khẳng định phi hạt nhân hóa bán đảo vẫn là "nghĩa vụ không thể từ bỏ" đối với Seoul.

Thanh Danh (Theo AP)