Hàn Quốc đề nghị Mỹ không còng tay khi thả 300 công nhân

Hàn Quốc đề nghị Mỹ nhanh chóng thả 300 công nhân nước này bị bắt tại công trường nhà máy của Hyundai, LG ở bang Georgia và không còng tay họ.

Ngoại trưởng Cho Hyun "đã quyết liệt yêu cầu chính quyền Mỹ quan tâm và hỗ trợ đặc biệt để những người Hàn Quốc đang bị giam có thể rời Mỹ nhanh chóng mà không bị can thiệp bên ngoài như còng tay hay bất kỳ hành động tương tự nào khác, bởi họ không phải tội phạm", Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 10/9 cho hay.

Công nhân tại công trường xây dựng nhà máy sản xuất pin của Hyundai, LG bị áp giải ra ngoài trong cuộc đột kích ngày 4/9 tại Georgia. Ảnh: ICE

Ngoại trưởng Cho đưa ra yêu cầu trên tại cuộc họp ở Nhà Trắng với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio. Theo Yonhap, Washington đã đồng ý với đề nghị từ lãnh đạo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, cam kết rằng những người này sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào về sau khi họ muốn nhập cảnh lại vào Mỹ.

Trong cuộc truy quét ngày 4/9 tại công trường xây dựng dự án nhà máy pin xe điện của Hyundai Motor và LG Energy Solution ở Georgia, các đặc vụ thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) và lực lượng hành pháp đã bắt 457 người bị cáo buộc là lao động bất hợp pháp, trong đó có hơn 300 công dân Hàn Quốc. Video do ICE công bố cho thấy công nhân bị còng tay, chân và bị áp giải lên xe chuyên dùng để chở tù nhân.

ICE thường xuyên còng tay và xích chân những người bị cáo buộc nhập cư trái phép khi đưa họ lên các chuyến bay trục xuất. Hành động này từng vấp phải chỉ trích từ một số quốc gia, trong đó có Colombia và Brazil.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin 300 lao động sáng nay sẽ được trả tự do khỏi trung tâm giam giữ và rời Mỹ trên một máy bay thuê riêng vào trưa cùng ngày. Ngoại trưởng Cho tại cuộc gặp Ngoại trưởng Rubio cũng đề xuất Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về việc xây dựng một hình thức thị thực mới để ngăn chặn các vấn đề tương tự tái diễn.

Người Hàn cảm thấy bị 'phản bội' sau vụ Mỹ bắt 300 công nhân Công nhân Hàn Quốc bị quấn dây xích và áp giải lên xe trong cuộc đột kích ngày 4/9 ở Georgia. Video: ICE

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Ngoại trưởng Rubio đã trấn an Ngoại trưởng Cho rằng Tổng thống Donald Trump lệnh cho ông phải tham vấn và hành động kịp thời nhằm đảm bảo những mong muốn của Hàn Quốc "được đáp ứng nhiều nhất có thể".

Ông Cho cho hay công chúng Hàn Quốc "đã bị tổn thương và sốc" khi chứng kiến các công nhân bị bắt vì "đến Mỹ để chuyển giao công nghệ và bí quyết nhằm đóng góp vào nỗ lực của chính quyền Trump trong việc hồi sinh ngành sản xuất Mỹ".

Bộ Ngoại giao Mỹ không đề cập đến vấn đề di trú trong bản tóm tắt cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Rubio và Ngoại trưởng Cho, nhưng dẫn lời ông Rubio nói rằng Mỹ vẫn hoan nghênh đầu tư từ Hàn Quốc và hai bên đã thảo luận về việc thúc đẩy một quan hệ đối tác thương mại công bằng, có đi có lại.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc lâu nay vẫn than phiền về những giới hạn nghiêm ngặt của Mỹ đối với thị thực cho lao động nước ngoài tay nghề cao. Theo họ, điều này gây khó khăn đối với việc giám sát xây dựng nhà máy hoặc đào tạo lao động địa phương. Nhiều công nhân bị ICE bắt là nhân viên của các nhà thầu phụ tham gia vào dự án.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 7/9, Tổng thống Trump khẳng định chính quyền sẽ tạo điều kiện "nhanh chóng và hợp pháp" để các công ty nước ngoài đưa nhân viên đến Mỹ nếu họ tuân thủ luật nhập cư.

Vũ Hoàng (Theo Reuters)