Hàn Quốc đề nghị hợp tác với Việt Nam chống tội phạm lừa đảo trực tuyến

Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik đề nghị Việt - Hàn hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao lừa đảo trực tuyến.

Chiều 21/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik. Tổng Bí thư đề nghị hai bên mở rộng hợp tác, thường xuyên trao đổi đoàn các kênh Đảng, nhà nước, chính phủ và quốc hội, kịp thời chia sẻ ý kiến về hợp tác giữa hai nước cũng như tình hình khu vực và quốc tế, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt - Hàn, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư đề nghị Hàn Quốc tiếp tục nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc, góp phần hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên hiện thực hóa việc đưa hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành trụ cột mới trong quan hệ song phương, tăng cường hợp tác trong đào tạo nhân lực và nghiên cứu phát triển các ngành công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược, thúc đẩy hợp tác, xây dựng cơ sở hạ tầng cốt lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), mạng thế hệ tiếp theo và trung tâm dữ liệu, xây dựng khuôn khổ pháp lý và thể chế để cùng tiến vào kỷ nguyên số về AI.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik. Ảnh: Giang Huy

Tổng Bí thư đề nghị hai bên mở rộng hợp tác giữa các tổ chức hữu nghị và tăng cường giao lưu nhân dân, quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam hòa nhập, sinh sống, học tập và làm việc ổn định, lâu dài tại Hàn Quốc, hỗ trợ kiều dân Việt Nam trở thành nghị sĩ quốc hội Hàn Quốc, đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam và tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao lừa đảo trực tuyến tại khu vực, đề nghị Việt Nam hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Hàn Quốc, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào các dự án trọng điểm của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik nhấn mạnh Hàn Quốc luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam trong triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực, khẳng định sẽ hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik. Ảnh: Giang Huy

Chiều 21/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik. Chủ tịch nước mong muốn cơ quan lập pháp hai nước phối hợp chặt chẽ tạo hành lang pháp lý, triển khai nội hàm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, ủng hộ các thỏa thuận và cam kết của chính phủ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik mong muốn Việt Nam hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Hàn Quốc và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam, cho biết sẽ phối hợp với cơ quan lập pháp Việt Nam hỗ trợ chính phủ hai nước đẩy mạnh hợp tác song phương trên các lĩnh vực, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước mong muốn Hàn Quốc quan tâm, hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc hòa nhập, sinh sống, học tập và làm việc ổn định, lâu dài tại Hàn Quốc, cho biết phía Việt Nam cũng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

