Hàn Quốc dẫn độ 73 nghi phạm lừa đảo trực tuyến từ Campuchia

73 người Hàn Quốc bị cáo buộc lừa đảo đồng hương 33 triệu USD hôm nay bị dẫn độ từ Campuchia về nước.

Nhóm nghi phạm gồm 65 nam và 8 nữ ngày 23/1 bị dẫn độ từ Campuchia về tới sân bay Incheon, Hàn Quốc trên máy bay thuê riêng và lập tức bị đưa tới đồn cảnh sát. Họ đeo khẩu trang, bị còng tay và bị các sĩ quan cảnh sát áp tải lên xe buýt.

"Chúng tôi sẽ truy bắt những kẻ liên quan đến cùng và buộc chúng đối mặt với hậu quả tương xứng", sĩ quan cảnh sát cấp cao Yoo Seung Ryul nói trong buổi họp báo được truyền hình trực tiếp tại sân bay.

Nhóm nghi phạm bị cảnh sát áp giải tại sân bay Incheon, Hàn Quốc, ngày 23/1. Ảnh: AP

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho hay nước này đã thực hiện nhiều biện pháp để dẫn độ nhóm nghi phạm về nước, trong đó có họp trực tuyến hơn 10 vòng với quan chức Campuchia.

Phát biểu tại sân bay, quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Yoo Byung-seok cảm ơn chính phủ Campuchia về đợt hồi hương lần này. Ông cho biết Hàn Quốc hy vọng sẽ tiếp tục phối hợp song phương chặt chẽ cho đến khi xóa sổ các vụ lừa đảo trực tuyến nhắm vào người Hàn Quốc thực hiện từ Campuchia.

Những người này nằm trong số khoảng 260 người Hàn Quốc bị bắt trong một cuộc truy quét tại Campuchia những tháng gần đây. Tổng số tiền nhóm này lừa đảo lên tới 48,6 tỷ won (33 triệu USD). Trong số này có một đôi vợ chồng bị cáo buộc điều hành một đường dây lừa tình sử dụng công nghệ deepfake, đã chiếm đoạt 12 tỷ won (8,2 triệu USD) từ 100 nạn nhân.

Cơn phẫn nộ của người dân Hàn Quốc với các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á bùng lên sau vụ một sinh viên người Hàn Quốc được tìm thấy trong tình trạng tử vong tại Campuchia năm ngoái. Điều tra cho thấy người này chết vì bị tra tấn sau khi bị cưỡng ép làm việc trong một khu phức hợp được cho là trụ sở của tổ chức tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia.

Giới chức Hàn Quốc hồi tháng 10/2025 ước tính khoảng 1.000 người Hàn Quốc đang ở trong các trung tâm lừa đảo tại Campuchia. Một số người bị cưỡng ép lao động.

Kể từ tháng 10/2025, khoảng 130 nghi phạm lừa đảo người Hàn Quốc tại Campuchia đã bị dẫn độ về nước. Sau đợt hồi hương ngày 23/1, khoảng 60 người Hàn Quốc vẫn bị giam tại Campuchia để chờ hồi hương.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hôm 22/1 kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc đối với tội phạm mạng xuyên quốc gia, nhấn mạnh loại tội phạm này làm xói mòn lòng tin trong xã hội và gây ra các rắc rối ngoại giao với nước khác.

Hồng Hạnh (Theo AP)