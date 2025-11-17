Hàn Quốc công bố kết quả khám nghiệm tử thi sinh viên thiệt mạng tại Campuchia

Báo cáo khám nghiệm tử thi kết luận sinh viên Hàn Quốc chết do bị tra tấn, không có dấu vết bị lấy nội tạng, không có ma túy.

Báo cáo pháp y của Cơ quan Pháp y Quốc gia Hàn Quốc (NFS) được Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gyeongbuk công bố ngày 16/11, kết luận nạn nhân 22 tuổi tử vong do sốc chấn thương, với các vết thương do vật cùn gây ra, phù hợp với dấu vết bị đánh đập và tra tấn thể xác kéo dài.

Kết quả khám nghiệm không phát hiện ma túy trong cơ thể nạn nhân, dù trước đó nhiều người nghi ngờ nạn nhân có thể chết vì chất gây nghiện. Dù vậy, các chuyên gia lưu ý nếu nạn nhân sử dụng một lượng nhỏ hoặc thời gian sử dụng lần cuối đã lâu, dấu vết có thể biến mất vào thời điểm xét nghiệm. Lời giải thích này được đưa ra sau khi xuất hiện một video cho thấy Park dường như bị ép dùng ma túy, làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Ba nghi phạm mang quốc tịch Trung Quốc trong vụ án sinh viên Hàn Quốc bị bắt cóc và tra tấn đến chết. Ảnh:Yonhap

Nạn nhân Park Min-ho, sinh viên đại học ở Hàn Quốc, được phát hiện trong tình trạng tử vong trong một ôtô gần núi Bokor, tỉnh Kampot, Campuchia, ngày 8/8 sau gần ba tuần rời Hàn Quốc. Park nói với gia đình là tới Campuchia tham gia hội chợ triển lãm ngắn ngày. Cảnh sát Campuchia, bên phát hiện thi thể, ghi nhận có dấu vết tra tấn trên người nạn nhân bao gồm các vết bầm tím và vết thương vào thời điểm đó.

Nhóm công tác gồm chuyên gia Hàn Quốc và Campuchia ngày 20/10 đã khám nghiệm tử thi tại một nhà xác ở Phnom Penh. Theo báo cáo của NFS, không có bằng chứng cho thấy nạn nhân bị đâm chém, lấy nội tạng hay cắt xẻo như các tin đồn trên mạng xã hội Hàn Quốc. Các chuyên gia pháp y hoàn thành xét nghiệm độc tố và mô ở Hàn Quốc trước khi ra báo cáo cuối cùng về nguyên nhân tử vong.

Ba công dân Trung Quốc đã bị truy tố ở Campuchia với cáo buộc liên quan tới cái chết của Park. Họ bị bắt ngày 10/10 nhưng hai nghi phạm chính, trong đó có một công dân Trung Quốc gốc Hàn họ Li, đang lẩn trốn. Điều tra viên Hàn Quốc cho hay đang tìm kiếm và truy bắt những nghi phạm còn lại.

Vụ án mạng đã dẫn đến hàng loạt biện pháp quyết liệt từ chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung trong quan hệ với Campuchia và cuộc khủng hoảng buôn người ở Đông Nam Á.

Cảnh sát Hàn Quốc ghi nhận 330 trường hợp công dân bị bắt cóc ở nước ngoài trong 8 tháng đầu năm 2025, tăng so với 220 trường hợp trong cả năm 2024. Nhiều trường hợp liên quan đến mạng lưới tội phạm điều hành hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia và các nước láng giềng.

Hồng Hạnh (Theo Korea Herald)