Hàn Quốc có thể áp lệnh trừng phạt tập đoàn của ông trùm Chen Zhi

Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét áp đặt lệnh trừng phạt đối với Prince Group và một số tổ chức ở Campuchia bị cáo buộc liên quan lừa đảo.

Truyền thông Hàn Quốc hôm 19/10 cho biết Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính đang nghiên cứu biện pháp xếp một số tổ chức tại Campuchia vào nhóm "thực thể hạn chế giao dịch" vì liên quan hoạt động tội phạm, trong đó có lừa đảo và buôn người. Quyết định trừng phạt có thể được thực hiện trong tháng này sau khi FIU hoàn tất tham vấn với các bộ và ngành liên quan.

"Tất cả cơ quan trong chính phủ đang thảo luận về cách nhìn nhận bản chất những tổ chức tội phạm ở Campuchia và phương án phản ứng", một quan chức Hàn Quốc nói với Korea Times.

Trong số tổ chức đang bị xem xét có Prince Group, tập đoàn của doanh nhân Campuchia gốc Hoa Chen Zhi, người vừa bị Mỹ và Anh áp lệnh trừng phạt. Prince bị cáo buộc là tổ chức bình phong để Chen điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến toàn cầu, sử dụng lao động cưỡng ép và tham gia buôn người. Chen đã bị truy tố tại Mỹ, với mức án tối đa có thể lên đến 40 năm tù.

Trụ sở chính của Prince Group tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Yonhap

Ngoài ra, giới chức Hàn Quốc cũng cân nhắc áp lệnh trừng phạt lên Huione Group, tổ chức tài chính của Campuchia cũng bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt tuần trước. Giới chức Mỹ cho rằng Huione là kênh rửa tiền cho các tổ chức tội phạm và Triều Tiên.

"Các biện pháp trừng phạt sẽ được triển khai ngay sau khi quá trình tham vấn liên ngành hoàn tất", một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết.

Theo Luật Phòng chống Tài trợ Khủng bố của Hàn Quốc, những cá nhân hoặc thực thể được xác định có liên quan đến hoạt động đe dọa an ninh công cộng hoặc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt có thể bị hạn chế giao dịch tài chính. Khi cá nhân hoặc thực thể bị đưa vào danh sách, mọi hoạt động liên quan đến tài sản, bất động sản hay tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc đều bị phong tỏa nếu không được FIU phê duyệt.

Danh sách mục tiêu trừng phạt cụ thể vẫn chưa được hoàn thiện do giới chức Hàn Quốc cho rằng còn nhiều nhóm tội phạm khác đang hoạt động tại Campuchia. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang rà soát tiêu chí để đề xuất các trường hợp cần đưa vào diện trừng phạt.

Cảnh sát Hàn Quốc cũng đang điều tra thông tin Prince Group có thể đã mở văn phòng với tên gọi Tập đoàn bất động sản Kingmen tại quận Gangnam ở thủ đô Seoul, nhằm tuyển dụng lao động cho hoạt động lừa đảo ở nước ngoài. Quyền giám đốc Cảnh sát Quốc gia Yoo Jae-seong đang xem xét mở cuộc điều tra chính thức về mạng lưới của Prince Group tại Hàn Quốc.

Dư luận Hàn Quốc đầu tháng này bày tỏ phẫn nộ sau khi thi thể sinh viên 22 tuổi bị bắt cóc ở Campuchia được tìm thấy với dấu vết tra tấn nghiêm trọng.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tính đến tháng 8, số vụ người Hàn bị bắt cóc hoặc giam giữ trái phép tại Campuchia đã tăng lên 330, so với 17 vụ trong cả năm 2023. Nhiều nạn nhân bị lừa sang Campuchia làm việc, sau đó bị ép tham gia mạng lưới lừa đảo trực tuyến.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã đặt các bảng cảnh báo tại sân bay quốc tế Incheon, khuyến cáo nguy cơ lừa đảo việc làm, bắt cóc và giam giữ đối với những hành khách chuẩn bị đến Campuchia. Các hãng hàng không cũng được yêu cầu phát tờ rơi hướng dẫn biện pháp an toàn và liên hệ khẩn cấp.

Thanh Danh (Theo Chosun, Korea Times, KBS)