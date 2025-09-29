Hàn Quốc chạy đua khôi phục 647 dịch vụ công trực tuyến

Hàn Quốc đã khôi phục được 62 trong số 647 dịch vụ công bị gián đoạn do vụ cháy trung tâm dữ liệu ở Daejeon.

Vụ cháy bùng phát trong quá trình bảo trì định kỳ tại phòng máy chủ của Cơ quan Tài nguyên Thông tin Quốc gia (NIRS) hôm 26/9, bộc lộ những lỗ hổng trong cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Hàn Quốc. Tổng thống Lee Jae Myung lên tiếng xin lỗi, nói rất ngạc nhiên khi chính phủ không có phương án dự phòng tốt hơn sau sự cố gián đoạn dịch vụ năm 2023. Ngày 28/9, ông ra lệnh "tăng cường đáng kể" an ninh của hệ thống chính phủ và yêu cầu các bộ trưởng đề xuất ngân sách cho hệ thống khẩn cấp nhằm ngăn chặn tình huống tương tự.

Lính cứu hỏa đang dập tắt đám cháy tại Cơ quan Tài nguyên Thông tin Quốc gia ở Daejeon. Ảnh: Yonhap

Theo Bộ Nội vụ và An toàn, các tổ chức chịu ảnh hưởng từ hỏa hoạn gồm Hải quan, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia. Một số trang web chính phủ, trong đó có website của Bộ Nội vụ và An toàn, hiện vẫn ngừng hoạt động.

"Các dịch vụ đang được khôi phục từng giờ", Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Yun Ho-jung nói trong một cuộc họp, dẫn chứng việc Government24, cổng dịch vụ công chủ chốt của Hàn Quốc, cùng các hệ thống tài chính và bưu chính do Korea Post vận hành đã hoạt động trở lại. Ông Yun cho biết, chính phủ sẽ thông báo khi các dịch vụ quan trọng được xử lý, đồng thời cảnh báo nguy cơ gián đoạn trong quá trình này.

Theo Reuters, Hàn Quốc có mức độ kết nối Internet hàng đầu thế giới, với nhiều dịch vụ chính phủ từ định danh đến họp báo đều diễn ra trực tuyến. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định, sự cố mới cho thấy chính phủ thiếu hệ thống thích hợp để phục hồi ngay lập tức các dịch vụ trọng yếu.

Nhóm điều tra nghi ngờ hỏa hoạn hôm 26/9 bắt đầu khi một bộ pin của LG Energy Solution phát nổ trong quá trình bảo trì, làm hỏng một số máy chủ và khiến hàng trăm máy chủ khác ngừng hoạt động. LG Energy Solution từ chối bình luận, cho biết sự việc đang được điều tra.

Lửa được dập tắt hoàn toàn chiều tối 27/9. Lực lượng cứu hỏa gặp khó khăn khi tiến vào tòa nhà do khói dày đặc và lo ngại lửa tái bùng phát, điều thường xảy ra với vụ cháy pin lithium-ion. Họ nhúng pin vào nước sau khi đem ra khỏi tòa nhà.

Theo Bộ Nội vụ và An toàn, các bộ pin đã hoạt động hơn một thập kỷ và hết hạn bảo hành năm ngoái. LG CNS, chi nhánh phụ trách bộ pin, đã khuyến nghị chính phủ thay thế trong đợt kiểm tra định kỳ tháng 6/2024.

Korea Times dẫn các nguồn tin trong ngành cho biết, khả năng mất dữ liệu do hỏa hoạn rất thấp vì trung tâm dữ liệu quốc gia có hệ thống sao lưu bốn giai đoạn và hệ thống phục hồi sau thảm họa cũng đang hoạt động, đảm bảo sao lưu dữ liệu thường xuyên.

