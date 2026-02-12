Hàn Quốc cắt giảm giáo viên, nguy cơ theo 'vết xe đổ' của Nhật Bản

Bất chấp tỷ lệ sinh khởi sắc, Hàn Quốc vẫn quyết định cắt giảm giáo viên, chuyên gia cảnh báo đi vào "vết xe đổ" khiến Nhật Bản thiếu giáo viên trầm trọng.

Hôm 3/2, Chính phủ Hàn Quốc công bố kế hoạch cắt giảm hơn 3.700 giáo viên tiểu học và trung học. Lý do được đưa ra là số lượng học sinh đang giảm mạnh - hệ quả của tỷ lệ sinh thấp nhiều năm qua.

Thực tế, việc này đã bắt đầu từ năm 2023, bằng cách thu hẹp quy mô tuyển mới và không bổ sung nhân sự thay thế khi có giáo viên nghỉ hưu.

Tuy nhiên, quyết định vấp phải sự phản đối gay gắt của các nhà sư phạm. Bởi dù học sinh ít đi, nhưng áp lực từ nhóm học sinh đa văn hóa và không đạt chuẩn ngày càng nhiều.

Họ cảnh báo việc cắt giảm nhân sự một cách "máy móc" có thể đưa Hàn Quốc đi vào vết xe đổ của Nhật Bản, quốc gia đang chật vật giải quyết khủng hoảng thiếu giáo viên do chính sách tương tự.

Giáo viên phát đề thi cho học sinh ở một trường học của thành phố Chuncheon, năm 2021. Ảnh: Yonhap

Từ cuối thập niên 1980, Nhật Bản từng bước thu hẹp quy mô tuyển dụng giáo viên do tỷ lệ sinh thấp, dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng hồi những năm 2000. Tình trạng thiếu giáo viên lan rộng ở mọi cấp học. Hiệu trưởng và hiệu phó nhiều trường phải trực tiếp đứng lớp. Tăng giờ làm, chế độ đãi ngộ không được cải thiện và áp lực từ phụ huynh khiến nhiều giáo viên bỏ nghề, giảm sức hút với sinh viên.

Dù nước này đã nới lỏng điều kiện xét tuyển, kêu gọi cả sinh viên năm thứ ba và giáo viên nghỉ hưu quay lại làm việc, nhưng các nỗ lực này được đánh giá là "quá muộn màng".

Hàn Quốc hiện vẫn đối mặt với bài toán dân số nan giải. Dù tỷ lệ sinh năm 2024 nhích nhẹ lên 0,75 sau 8 năm giảm liên tiếp, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình 1,43 của các nước OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế).

"Khi lên kế hoạch tuyển dụng giáo viên, cần dựa trên thời lượng giảng dạy để phản ánh đúng áp lực ở học đường, thay vì chỉ nhìn vào thống kê dân số", ông Song Gwan-cheol, nhà nghiên cứu tại Viện Lao động và Xã hội Hàn Quốc, nhấn mạnh.

Hải Yến (Theo Chosun Biz)