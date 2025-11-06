Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ trao nhầm trẻ sơ sinh

Giới chức y tế Hàn Quốc vừa phát cảnh báo toàn quốc sau khi các bệnh viện liên tục báo cáo sự cố suýt trao nhầm trẻ sơ sinh do lỗi xác minh danh tính.

Tờ Nate đưa tin Viện Kiểm định chất lượng khám, chữa bệnh Hàn Quốc (KOIHA) hôm 4/11 phát đi cảnh báo an toàn bệnh nhân về việc "cần xác định chính xác mẹ và trẻ sơ sinh khi sinh". Động thái này được đưa ra trong bối cảnh các sự cố liên tục được báo cáo, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng và làm xói mòn lòng tin của người dân vào hệ thống y tế.

Một trong các sự cố xảy ra tại một bệnh viện khi thứ tự mổ lấy thai đột ngột thay đổi giữa hai sản phụ do tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, y tá phòng sinh đã không cập nhật sự thay đổi, vẫn mang vòng tay ghi tên sản phụ cũ vào phòng mổ. Sau khi em bé chào đời, y tá này đeo nhầm vòng cho bé mà không kiểm tra lại danh tính. Sai sót chỉ được phát hiện và khắc phục khi nhân viên khoa sơ sinh đối chiếu thông tin trên hệ thống máy tính.

Ảnh minh họa: News1

Trong một trường hợp khác, bác sĩ gây mê đã in nhầm nhãn tên của một bệnh nhân khác cho sản phụ C đang mổ lấy thai khẩn cấp. Y tá sau đó đã dán nhãn sai này lên vòng tay của con sản phụ C. May mắn, khoa sơ sinh cũng kịp thời phát hiện và sửa chữa lỗi này trong quá trình xác minh.

Bà Seo Ju-hyun, Giám đốc Trung tâm An toàn Bệnh nhân Trung ương, nhận định: "Sự cố trao nhầm trẻ sơ sinh có thể gây cú sốc lớn cho các bà mẹ và gia đình. Vì vậy, nhân viên y tế cần hết sức cẩn trọng".

Để ngăn chặn các sự việc tương tự, KOIHA yêu cầu các cơ sở y tế phải thiết lập tiêu chuẩn xác nhận chặt chẽ ở từng giai đoạn. Cơ quan này đề nghị các bệnh viện áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa, như lập danh sách kiểm tra (checklist) và luôn sử dụng ít nhất hai chỉ số (ví dụ: tên mẹ, số đăng ký) để xác minh danh tính. Hướng dẫn cũng nhấn mạnh nhân viên y tế ở mỗi khâu phải cùng nhau kiểm tra chéo vòng tay, thẻ tên và xác nhận trực tiếp với sản phụ.

Bình Minh (Theo Nate, Chosun, Donga)