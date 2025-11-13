Hàn Quốc cấm loạt chuyến bay để tránh làm ồn kỳ thi đại học

Hàn Quốc cấm máy bay cất hạ cánh trên toàn quốc khi hơn 500.000 thí sinh làm bài thi tiếng Anh trong kỳ tuyển sinh đại học.

Các chuyến bay tại tất cả sân bay ở Hàn Quốc, trong đó có sân bay quốc tế Incheon, đều bị cấm cất và hạ cánh lúc 13h05-13h40 hôm nay, để đảm bảo không gây gián đoạn trong lúc thí sinh làm bài thi nghe môn tiếng Anh. Những phi cơ đang bay phải duy trì độ cao trên 3.000 m, trừ khi gặp tình huống khẩn cấp.

Quyết định này ảnh hưởng đến 140 chuyến bay, trong đó có 65 chuyến bay đến và đi quốc tế. Dữ liệu theo dõi hàng không cho thấy nhiều phi cơ phải bay lượn vòng gần các sân bay.

Tổng cộng 554.174 thí sinh Hàn Quốc đăng ký dự thi đại học năm nay, tăng 6% so với năm ngoái và là mức cao nhất kể từ năm 2019. Hầu hết thí sinh đều sinh năm 2007, thời điểm tỷ lệ sinh nở tăng vọt vì người dân tin rằng đó là năm tốt lành.

Một phòng thi ở trường nữ sinh Inhwa, phía tây Seoul, ngày 13/11. Ảnh: Yonhap

Thị trường tài chính và các văn phòng cũng mở cửa muộn hơn một giờ so với thông thường, nhằm đảm bảo thí sinh đến đúng giờ trong kỳ thi kéo dài 9 tiếng.

Tại thủ đô Seoul, dịch vụ tàu điện ngầm được tăng cường thêm 29 chuyến, chủ yếu từ 6h-10h. Cảnh sát cũng triển khai trên toàn quốc để đưa đón thí sinh, đảm bảo các em kịp đến địa điểm thi, thậm chí trong một số trường hợp còn đưa cơm trưa cho các em.

"Kỳ thi này đã là mục tiêu của chúng tôi gần 20 năm qua và cũng là khởi đầu mới", Yeseon Kim, người chờ bên ngoài điểm thi của con gái, cho biết.

Tại Jeonju, cách Seoul khoảng 200 km về phía nam, một người mẹ lặng lẽ lau nước mắt khi nhìn con gái bước vào phòng thi. "Tôi rất cảm ơn con vì đã học hành hơn 10 năm để tham gia kỳ thi này. Tôi chỉ mong con đạt kết quả như bình thường, không đặt mục tiêu quá cao", bà nói.

Huyền Lê (Theo Reuters, Yonhap)