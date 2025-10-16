Hàn Quốc cấm công dân du lịch đến ba khu vực ở Campuchia

Hàn Quốc phát cảnh báo cấm du lịch tới ba khu vực ở Campuchia, trong bối cảnh nhiều công dân nước này mất tích, bị giam giữ trái phép.

Ngày 15/10, Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành mức cảnh báo du lịch cao nhất - "mã đen", với ba khu vực ở Campuchia, bao gồm thị trấn biên giới Poipet, Bavet và khu vực núi Bokor thuộc tỉnh Kampot. Đây là những nơi được cho là xuất hiện ngày càng nhiều các vụ lừa đảo việc làm và giam giữ trái phép công dân Hàn Quốc.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân đang ở hoặc có kế hoạch đến các khu vực này nên hủy chuyến, đồng thời nhấn mạnh người vi phạm có thể bị xử phạt.

Hình ảnh một tòa nhà ở tỉnh Sihanoukville, Campuchia, nơi được biết đến là khu vực tập trung nhiều nhóm tội phạm, ngày 14/10. Ảnh: Yonhap

Quyết định được đưa ra sau vụ một sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi bị tra tấn đến chết tại Bokor vào tháng 8, gây chấn động dư luận. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tháng 1-8, có hơn 330 công dân Hàn bị báo cáo mất tích hoặc bị giữ trái phép tại Campuchia. Hiện, còn khoảng 80 người chưa xác định được tình trạng. Nạn nhân thường bị dụ bằng những lời hứa về công việc lương cao, sau đó bị giam giữ trong các khu phức hợp và buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

"Chúng tôi đang nỗ lực đưa công dân về nước trong cuối tuần này", Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac cho biết. Ông cũng thông tin chính phủ đã thành lập tổ công tác khẩn cấp để xử lý vụ việc.

Seoul thừa nhận tình hình đang phức tạp. Những người hồi hương sẽ phải trải qua quá trình điều tra để xác định mức độ liên quan đến hoạt động tội phạm trước khi được cho về nước.

Tối 15/10, Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai Hàn Quốc Kim Jina dẫn đầu phái đoàn cấp cao tới Phnom Penh, cùng đại diện Bộ Tư pháp, cảnh sát và cơ quan tình báo. Mục tiêu là phối hợp đưa các công dân bị giam giữ hồi hương, có thể bằng chuyến bay thuê bao riêng. Tuy nhiên, chưa rõ thời gian cụ thể vì nhiều người trong số này vẫn muốn ở lại Campuchia.

Bộ trưởng Lao động Kim Young Hoon cho biết sẽ làm việc với các nền tảng tuyển dụng trực tuyến để tăng cường kiểm duyệt và ngăn chặn quảng cáo việc làm giả.

Theo Cố vấn an ninh Wi Sung Lac, khoảng 1.000 công dân Hàn Quốc đã bị cuốn vào mạng lưới lừa đảo quy mô lớn tại Campuchia, nơi ước tính có khoảng 200.000 người thuộc nhiều quốc tịch tham gia vào các hoạt động gian lận trực tuyến nhắm đến nạn nhân trên toàn cầu.

Mai Phương (Theo Yonhap)