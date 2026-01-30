Hàn Quốc biến esports thành 'mỏ vàng' du lịch

Các đội tuyển hàng đầu thi đấu những tựa game như League of Legends (Liên minh huyền thoại), thu hút người hâm mộ từ nhiều quốc gia đến Seoul theo dõi.

Một tối cuối tuần bên ngoài ga Jonggak, trung tâm Seoul, dòng người tập trung trước LoL Park, tổ hợp esports (thể thao điện tử) đặt trụ sở của giải League of Legends Champions Korea (LCK), một trong những địa điểm quan trọng của hệ sinh thái esports (thể thao điện tử) tại Hàn Quốc.

Khoảng một giờ trước khi trận đấu giữa KT Rolster và Gen.G bắt đầu, khu vực sảnh đã đông kín người hâm mộ. Nhiều khán giả xếp hàng mua đồ ăn, đồ uống và chụp ảnh tại các khu trưng bày nhân vật trong game. LCK Arena chỉ có 450 chỗ ngồi, hàng trăm nghìn người theo dõi các trận đấu trực tiếp qua những nền tảng phát sóng như Soop, Chzzk và YouTube.

Bên trong LCK Arena, khán đài được thiết kế bao quanh sân khấu, cho phép khán giả theo dõi trận đấu ở cự ly gần. Mô hình này góp phần hình thành một cộng đồng người hâm mộ thường xuyên tương tác trực tiếp với tuyển thủ. Tại khu vực sinh hoạt chung, nhiều khán giả tự làm bảng cổ vũ với hình vẽ và thông điệp dành cho các đội tuyển.

Trận mở màn LCK 2025 tại LoL Park, Seoul, ngày 2/4. Ảnh: Newsis

Chae Yu Lim, 32 tuổi, người theo dõi đội KT Rolster, cho biết cô di chuyển từ Incheon đến Seoul sau khi mua được vé.

"Tôi thích không khí ở đây, nhưng số lượng chỗ ngồi khá hạn chế", cô nói. Theo Chae, việc đến trực tiếp sân đấu giúp cô cảm nhận rõ hơn sự gắn kết giữa những người cùng quan tâm đến esports.

Lượng khách quốc tế cũng tăng lên trong những năm gần đây. Linh Lê, 23 tuổi, sinh viên đến từ Việt Nam, cho biết cô thường xuyên đến LoL Park để theo dõi các trận đấu và hy vọng tham gia những buổi gặp gỡ tuyển thủ sau trận.

"Nếu không mua được vé, tôi vẫn đến xem bên ngoài và chờ các đội giao lưu với người hâm mộ", cô nói.

Theo các nhà nghiên cứu ngành công nghiệp game, vị thế trung tâm esports của Seoul được hình thành qua hơn 30 năm phát triển có định hướng. Sau khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, Hàn Quốc ưu tiên đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin. Các PC bang - tiệm game khu phố với internet tốc độ cao, nhanh chóng phổ biến, tạo nền tảng cho sự phát triển của game trực tuyến nhiều người chơi.

Sự ra đời của StarCraft năm 1998 đánh dấu bước ngoặt quan trọng. Đến năm 2000, Hàn Quốc thành lập Hiệp hội Esports Hàn Quốc (KeSPA) và đưa esports vào hệ thống quản lý chính thức. Các tập đoàn lớn như Samsung, SK Telecom và KT tham gia đầu tư, xây dựng đội tuyển, trung tâm huấn luyện và hệ thống giải đấu.

Esports dần được nhìn nhận như một lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Năm 2022, bộ môn này lần đầu được đưa vào chương trình tranh huy chương tại Đại hội Thể thao châu Á ở Hàng Châu.

Fan esports Hàn Quốc cổ vũ KT Rolster và Gen.G tại LoL Park, Seoul, ngày 17/1. Ảnh: Korea Times/Lee Hae-rin.

Ngoài hệ thống giải chuyên nghiệp, Seoul cũng phát triển các không gian esports thế hệ mới như GGX của Gen.G ở Dongdaemun hay RedForce PC Arena tại Sinnonhyeon. Những địa điểm này kết hợp phòng máy cấu hình cao, khu thi đấu, học viện đào tạo và dịch vụ ăn uống, được chính quyền công nhận là cơ sở esports.

Esports hiện được lồng ghép vào chiến lược du lịch quốc gia. Theo đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO), esports đang trở thành một trong những nội dung được ưu tiên trong nhóm du lịch thể thao và văn hóa đại chúng.

KTO triển khai các chương trình quảng bá nhắm đến du khách trẻ từ Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam, kết hợp xem thi đấu, giao lưu tuyển thủ và trải nghiệm phòng máy cao cấp. Mục tiêu là chuyển đổi người xem trực tuyến thành khách du lịch.

Bên trong PC bang GGX của Gen.G tại Dongdaemun, Seoul, khai trương tháng 6/2025. Ảnh: GGX

Đại diện KTO cho biết, tại một số sự kiện quảng bá ở Việt Nam, sự xuất hiện của tuyển thủ LCK đã thu hút lượng người tham dự lớn, "cuồng nhiệt hơn cả K-pop". Nhóm người hâm mộ esports được đánh giá là phân khúc có mức chi tiêu cao, do sẵn sàng bỏ tiền cho vé máy bay, vé xem thi đấu và các sản phẩm lưu niệm.

Vé LCK bán hết chỉ trong vài giây và hàng lưu niệm phiên bản giới hạn. Du khách còn tìm đến những PC bang cao cấp ở Seoul để trải nghiệm dàn máy chơi game hiện đại.

"Đây là trải nghiệm đặc biệt với những người yêu esports" Linh nói, dự định sẽ theo dõi nhiều trận đấu nhất có thể trong thời gian ở Seoul.

Mai Phương (Theo SCMP, Korea Times)