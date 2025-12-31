Hàn Quốc ban hành luật mới sau cái chết của Goo Hara

6 năm sau khi Goo Hara qua đời, luật Dân sự sửa đổi của Hàn Quốc cho phép tước thừa kế của cha mẹ vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Theo Nate ngày 30/12, Tòa án Tối cao Hàn Quốc công bố danh sách "Những thay đổi lớn của hệ thống tư pháp nửa đầu năm 2026". Trong đó, nước này chính thức thực thi Đạo luật Goo Hara từ năm sau. Các quy định mới về "tuyên bố mất quyền thừa kế" được bổ sung vào Bộ luật Dân sự, nhằm hạn chế quyền thừa kế của cha mẹ hoặc người thân từng bỏ bê, ngược đãi hoặc xâm hại nghiêm trọng người để lại di sản.

Đạo luật được đặt theo tên của ca sĩ Goo Hara (1991-2019), do bắt nguồn từ việc thừa kế sau cái chết của cô. Sau khi ca sĩ qua đời, người mẹ ruột - được cho là đã bỏ nhà ra đi khi Goo Hara mới chín tuổi và suốt khoảng 20 năm không thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng - bất ngờ xuất hiện tại tang lễ cùng luật sư, yêu cầu hưởng một nửa tài sản thừa kế.

Ca sĩ Goo Hara. Ảnh: News1

Năm 2020, Tòa án Gia đình Gwangju ra phán quyết chấp nhận một phần yêu cầu của gia đình, công nhận công sức đóng góp của người thân và chia di sản cho người mẹ. Luật sư đại diện cho gia đình nhận định đây là phán quyết hiếm hoi trong khuôn khổ pháp luật cũ, vốn gần như không xem xét yếu tố bỏ bê nuôi dưỡng khi phân chia di sản.

Lúc bấy giờ, ông Goo Ho In, anh trai của Goo Hara, cho rằng hành động này khiến gia đình và công chúng bàng hoàng. Tháng 3/2020, ông chính thức gửi kiến nghị lập pháp, kêu gọi sửa luật thừa kế với lập luận rằng "cha mẹ đã từ bỏ trách nhiệm nuôi dưỡng thì không nên được hưởng tài sản của con cái sau khi họ qua đời". Kiến nghị nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lớn từ dư luận.

Dự luật mang tên Goo Hara từng được trình lên Quốc hội Hàn Quốc khóa 20 và 21 nhưng nhiều lần bị trì hoãn do xung đột chính trị và hết nhiệm kỳ. Phải đến Quốc hội khóa 22, dự luật mới vượt qua phiên họp toàn thể và được thông qua, mở đường cho việc thực thi từ năm 2026.

Cụ thể, Điều 1004-2 Bộ luật Dân sự sửa đổi cho phép tước quyền thừa kế nếu cha mẹ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng con trong thời kỳ chưa thành niên, hoặc có hành vi phạm tội nghiêm trọng, đối xử đặc biệt bất công với người để lại di sản. Theo Tòa án Tối cao, quyền thừa kế chỉ bị tước khi có di chúc thể hiện rõ ý chí của người đã mất hoặc khi các đồng thừa kế nộp đơn yêu cầu và được tòa án gia đình chấp thuận.

Trong trường hợp người để lại di sản không kịp để lại di chúc, pháp luật vẫn mở đường pháp lý. Khi đó, đồng thừa kế hoặc người thừa kế theo thứ tự tiếp theo có thể nộp đơn yêu cầu tòa án tuyên bố mất quyền thừa kế trong vòng sáu tháng kể từ khi biết việc thừa kế phát sinh. Quyết định cuối cùng thuộc về tòa án gia đình sau khi xem xét toàn diện các tình tiết.

Trên News1, giới quan sát đánh giá việc ban hành Đạo luật Goo Hara đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong pháp luật Hàn Quốc. Lần đầu tiên, hệ thống pháp lý thừa nhận rằng quan hệ huyết thống không thể đứng trên nghĩa vụ nuôi dưỡng và trách nhiệm đạo đức, qua đó ngăn chặn việc cha mẹ từng bỏ rơi con cái hưởng lợi từ cái chết của chính con mình.

MV cuối trước khi qua đời của Goo Hara khiến fan rơi nước mắt MV "Hello" của Go Hara. Video: Youtube

Goo Hara sinh năm 1991, ra mắt năm 2008 với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ KARA - một trong những biểu tượng của làn sóng Hallyu thế hệ thứ hai. Nhóm đạt thành công lớn không chỉ tại Hàn Quốc mà còn ở thị trường Nhật Bản. Sau khi rời nhóm, Goo Hara tiếp tục hoạt động solo và xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình.

Những năm cuối đời, ca sĩ đối mặt với áp lực từ tranh chấp pháp lý, đời tư và vấn đề tâm lý. Sau khi cô qua đời, câu chuyện thừa kế không còn là bi kịch cá nhân mà trở thành chất xúc tác cho một cuộc thảo luận xã hội rộng lớn về công bằng và trách nhiệm gia đình.

Mai Anh (theo News1, Nate)