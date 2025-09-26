Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu buôn Triều Tiên vượt hải giới

Hàn Quốc cho biết quân đội nước này đã bắn cảnh cáo một tàu buôn Triều Tiên vượt hải giới ngoài khơi bờ biển phía tây bán đảo Triều Tiên.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) hôm nay cho biết tàu buôn Triều Tiên đã vượt qua Giới tuyến phía Bắc (NLL) gần đảo Baengnyeong trên biển Hoàng Hải vào khoảng 5h. NLL là ranh giới thực tế trên biển giữa hai nước.

Quân đội Hàn Quốc đã phát cảnh báo và bắn cảnh cáo. Tàu buôn sau đó rời khỏi vùng biển Hàn Quốc.

Bình Nhưỡng hiện chưa lên tiếng về thông tin này.

Một tàu chở công dân Triều Tiên trên biển ngày 9/7. Ảnh: Bộ Thống nhất Hàn Quốc

Sau khi hiệp định đình chiến có hiệu lực vào tháng 8/1953, Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) đặt ra NLL để ngăn lực lượng Hàn Quốc tấn công đảo Hwanghae, song không đạt được thỏa thuận với Triều Tiên về giới tuyến này. Triều Tiên cho rằng UNC đơn phương đưa ra NLL.

Năm 1999, Triều Tiên đưa ra cách diễn giải khác về giới tuyến trên biển với Hàn Quốc có tên "Giới tuyến Quân sự liên Triều".

Khu vực quanh NLL thường xảy ra căng thẳng, với Hàn Quốc và Triều Tiên cáo buộc lẫn nhau vi phạm ranh giới. Tháng 10/2022, Hàn Quốc nói đã bắn cảnh cáo một tàu buôn Triều Tiên vượt NLL. Bình Nhưỡng cho rằng tàu của Seoul mới là bên vi phạm và bắn 10 quả đạn pháo cảnh báo.

Tháng 4/2023, quân đội Hàn Quốc bắn cảnh cáo 10 phát đối với một tàu tuần tra Triều Tiên vượt giới tuyến.

Vị trí bán đảo Triều Tiên. Đồ họa: CSIS

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã tìm cách cải thiện quan hệ với Triều Tiên, đánh dấu sự đảo ngược so với người tiền nhiệm Yoon Suk-yeol. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đến nay vẫn tỏ ra không tin tưởng động thái này và bác bỏ những đề nghị của Seoul.

Huyền Lê (Theo Reuters, Yonhap)