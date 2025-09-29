Han Hyo Joo gây sốt với 'sắc vóc 10 năm không đổi'

"Mỹ nhân cười đẹp nhất Hàn Quốc" Han Hyo Joo được khán giả khen tỏa sáng, đường nét không đổi sau 10 năm.

Theo Osen, Han Hyo Joo thu hút sự quan tâm của khán giả lẫn báo giới khi được mời làm giám khảo Liên hoan phim Quốc tế Busan lần 30 (BIFF) - một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất châu Á. Người đẹp nhận "mưa" lời khen khi biến hóa trên thảm đỏ với loạt trang phục dạ hội.

Fan so sánh diện mạo Han Hyo Joo 10 năm trước (trái) và hiện tại. Ảnh: SSTV

Trên các diễn đàn, mạng xã hội, fan ghép ảnh Han Hyo Joo dự Liên hoan phim Busan 10 năm trước và hiện tại, nhận xét cô duy trì vẻ đẹp tự nhiên, thanh thoát. Loạt ảnh gây sốt, nhận hơn nửa triệu lượt thích cùng hàng chục nghìn bình luận trên Instagram, Weibo.

Khán giả viết: "Không gian như sáng bừng khi Hyo Joo xuất hiện. Cô ấy giữ da, dáng khá tốt", "Thời gian dường như bỏ quên Hyo Joo", "Làm thế nào cô ấy vẫn trẻ như vậy?", "Han Hyo Joo toát vẻ nền nã, dịu dàng, đậm chất phương Đông".

Han Hyo Joo tại LHP Busan 2025 Han Hyo Joo và tài tử Hong Kong Lương Gia Huy trong vai trò giám khảo Liên hoan phim Busan 2025. Video: Weibo

Tại sự kiện, Han Hyo Joo trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm và chúc mừng Thư Kỳ đoạt giải Đạo diễn xuất sắc với phim đầu tay - Girl. Hyo Joo cho biết ngưỡng mộ tài năng, sự linh hoạt của đàn chị trong công việc.

Nửa tháng qua, Hyo Joo góp mặt tại nhiều sự kiện ở Hàn Quốc, Nhật Bản để quảng bá phim Romantic Anonymous, hợp tác tài tử Shun Oguri, Yuri Nakamura và Jin Akanishi. Ở tác phẩm, 90% câu thoại của cô bằng tiếng Nhật, phim ra mắt ngày 16/10.

Han Hyo Joo (phải) và Thư Kỳ tại liên hoan phim. Ảnh: Sina

Trên tạp chí Singles Korea số tháng 10, Han Hyo Joo nói biết ơn khi được nhiều đạo diễn tin tưởng trao vai chính. Năm nay đánh dấu 20 năm diễn viên gia nhập làng phim, cô cảm thấy may mắn vì có cơ hội được nỗ lực hơn trong sự nghiệp.

Han Hyo Joo, 38 tuổi, quê Cheongju, Hàn Quốc, gia nhập làng giải trí sau khi thắng cuộc thi nhan sắc tuổi teen. Cô là một trong số ít minh tinh thắng danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc tại ba lễ trao giải danh giá nhất Hàn Quốc gồm: Baeksang 2011 (phim Dong Yi), Rồng Xanh 2013 (Cold Eye) và Grand Bell Awards 2023 (Moving).

Hyo Joo còn gây tiếng vang qua các phim Điệu valse mùa xuân, Thiên đường và mặt đất, Huyền thoại Iljimae, Người thừa kế sáng giá, Only you, Love 911, Hoàng đế giả mạo, Happiness.

Han Hyo Joo tại các sự kiện trong tháng 9. Ảnh: SBS

Diễn viên từng được xếp thứ nhất bình chọn "Nghệ sĩ có nụ cười đẹp nhất Hàn Quốc" của tổ chức Seven Dew năm 2011. Các chuyên gia sắc đẹp nhận xét nụ cười của Han Hyo Joo toát lên vẻ rạng rỡ, tràn sức sống. Theo Naver, kết quả này nhận được sự đồng tình của khán giả nên 14 năm qua chưa có cuộc bình chọn tương tự diễn ra.

'Dong Yi' - phim kinh điển về sóng gió hậu cung Han Hyo Joo trong phim "Dong Yi". Video: MBC

Diễn viên chưa từng công khai hẹn hò ai, thường được đồng nghiệp khen lối sống giản dị, lạc quan và hòa đồng. Khi không bận lịch trình, cô du lịch cùng bố mẹ, gặp gỡ nhóm bạn thân như Kim Hye Soo, Han Ji Min, Choo Ja Hyun. Người đẹp tận hưởng cuộc sống độc thân qua những buổi vẽ tranh, đạp xe, học lặn, chạy bộ hay đánh tennis.

Như Anh (theo Osen, Sohu)