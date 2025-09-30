Hạn chót 30/9, hơn một nửa số bệnh viện 'lỡ hẹn' bệnh án điện tử

Đến ngày 30/9, chỉ gần 700 trong số 1.650 bệnh viện trên cả nước hoàn thành bệnh án điện tử, đạt gần 50% mục tiêu dù con số này đã tăng gấp 3,5 lần so với 6 tháng trước.

Thông tin được ông Nguyễn Trường Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin y tế quốc gia, Bộ Y tế, cho biết sáng nay. Dù tiến độ triển khai chậm so với kế hoạch đề ra, ông Nam đánh giá đây là sự thay đổi lớn khi 6 tháng trước, toàn quốc chỉ có gần 200 đơn vị sử dụng bệnh án điện tử. Theo yêu cầu của Bộ Y tế, khoảng 1.800 bệnh viện cả nước phải hoàn tất chuyển đổi sang điện tử trước ngày 30/9, tiến tới "khai tử" bệnh án giấy, bảo đảm đồng bộ dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người bệnh.

Một số tỉnh như Vĩnh Long, Nghệ An, Lào Cai hoàn thành 100% việc triển khai tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân. Tỷ lệ này tại TP HCM là hơn 93% và Hà Nội khoảng 76%. Nhiều bệnh viện lớn tuyến trung ương như Bệnh viện K, Việt Đức, E, 198 cũng vừa công bố hoàn thành.

Lý giải về sự chậm trễ, ông Nam chỉ ra ba nguyên nhân chính. Thứ nhất, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính ở một số địa phương làm xáo trộn và thay đổi chính sách. Ngoài ra, các bệnh viện đồng loạt triển khai gây ra tình trạng "cầu vượt cung", khi cả nước chỉ có 20 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khiến nguồn lực bị phân mảnh, không đáp ứng kịp. Cuối cùng, một số bệnh viện còn lúng túng về phương pháp và nguồn lực thực hiện.

Tại phiên họp của Ban chỉ đạo Chính phủ ngày 24/9, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cũng cho biết khoảng 70% bệnh viện công lập tuyến tỉnh hạng 1 đã triển khai. Hệ thống bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng đã đạt 100% và Bộ Công an là 66%. Theo bà Lan, một số bệnh viện chuyển từ ngành Lao động, Thương binh và Xã hội sang Bộ Y tế đang gặp khó khăn trong các hệ thống phần mềm thông tin. Mặt khác, việc sắp xếp các đơn vị hành chính và đấu thầu các dịch vụ công nghệ thông tin chậm hơn quy định cũng là những yếu tố gây ra độ trễ.

"Chúng tôi đã báo cáo Chính phủ để tìm hướng khắc phục, hoàn thành sớm nhất mục tiêu đề ra và hy vọng số lượng bệnh viện hoàn thành sẽ tăng đáng kể trong tháng 10", ông Nam nói.

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra phim chụp của bệnh nhân hiển thị trên bệnh án điện tử ngay tại giường bệnh. Ảnh: Nguyên Hà

Bệnh án điện tử được kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích khi thay thế hoàn toàn bệnh án giấy. Người bệnh không cần mang theo các loại giấy tờ xét nghiệm, phim chụp. Bác sĩ có thể truy cập nhanh chóng, đầy đủ bệnh sử để đưa ra chẩn đoán chính xác và kịp thời, đồng thời giảm thiểu sai sót so với ghi chép bằng tay.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay là chi phí. Các chuyên gia ước tính trung bình mỗi bệnh viện tuyến tỉnh cần đầu tư hơn 10 tỷ đồng để triển khai bệnh án điện tử. Với các bệnh viện quy mô lớn như Bạch Mai, Việt Đức, Chợ Rẫy,... số tiền lớn hơn rất nhiều. Việc này bao gồm chi phí cho hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) hiện đại, ổn định, hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện (HIS), quản lý xét nghiệm (LIS), hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh (PACS), cũng như các thiết bị phần cứng khác.

Trong khi đó, chi phí CNTT (bao gồm chi phí triển khai và vận hành bệnh án điện tử) hiện chưa được kết cấu vào giá dịch vụ khám chữa bệnh. Việc thiếu cơ chế giá khiến nhiều đơn vị dù có quyết tâm cũng khó bố trí nguồn lực. Ngoài ra, yêu cầu về tiêu chuẩn an toàn, bảo mật thông tin cũng là thách thức lớn cần được giải quyết đồng bộ cùng quá trình chuyển đổi.

Lê Nga