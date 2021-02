Hạn chế phương tiện qua quốc lộ ở Hải Dương

Xe đi trên quốc lộ 5, 18, 38, 38B, 17B và 37 qua tỉnh Hải Dương bị hạn chế từ 0h ngày 16/2.

Thời gian hạn chế cùng với thời điểm toàn tỉnh Hải Dương cách ly xã hội 15 ngày, từ 0h ngày 16/2. Tuy nhiên, việc này không áp dụng với phương tiện công vụ, xe chở lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm; xe đưa đón công nhân, chuyên gia doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.

Thời gian lưu thông bình thường chưa được Sở Giao thông Vận tải Hải Dương ấn định, chờ thông báo mới. Hoạt động vận tải hành khách bằng taxi cũng dừng.

Các lực lượng chức năng Hải Dương tại chốt kiểm soát tối 15/2, vài tiếng trước khi toàn tỉnh này cách ly xã hội. Ảnh: Giang Huy

Sở Giao thông Vận tải Hải Dương hướng dẫn các phương tiện qua địa bàn theo lộ trình sau:

Với quốc lộ 5, đi theo cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; quốc lộ 18 đi qua đường tỉnh 345 (Quảng Ninh) đến đường tỉnh 293 (Bắc Giang), tới quốc lộ 37 đến quốc lộ 1 rồi ra quốc lộ 18.

Với quốc lộ 38, đi vòng tránh theo đường tỉnh 281 (Hưng Yên) tới quốc lộ 39A; quốc lộ 38B hướng đi Hải Phòng vòng tránh qua quốc lộ 39A và quốc lộ 10; hướng đi Hà Nội vòng tránh qua quốc lộ 39A hướng ra quốc lộ 5.

Với quốc lộ 17B đi vòng tránh theo quốc lộ 10; quốc lộ 37 đi theo quốc lộ 10 tới đường tỉnh 345 (Quảng Ninh) ra đường tỉnh 293 (Bắc Giang) tới quốc lộ 37 (đoạn qua địa phận Bắc Giang) hoặc đi theo quốc lộ 10 đến quốc lộ 39A tới Phố Nối (quốc lộ 5 đoạn qua Hưng Yên).

Từ 0h ngày 16/2, Công an Hải Dương cùng các lực lượng liên quan sẽ lập 170 chốt kiểm dịch các cấp. Ngoài 16 chốt cấp tỉnh từ trước, giờ thêm 17 chốt tại các quốc lộ, nơi giáp ranh tỉnh, thành lân cận. Cấp huyện, thị xã, thành phố lập thêm 43 chốt và cấp xã với 94 chốt. Công an tỉnh huy động hơn 200 cán bộ tham gia tại kiểm soát chốt cấp tỉnh. Các chốt còn lại do địa phương bố trí.

Hải Dương hiện ghi nhận 499 ca mắc Covid-19, nhiều nhất cả nước. Tỉnh có diện tích hơn 1.600 km2, dân số hơn 1,7 triệu người, phía đông giáp Hải Phòng, phía tây giáp tỉnh Hưng Yên, phía nam giáp tỉnh Thái Bình và phía bắc giáp tỉnh Bắc Giang; có nhiều đầu mối giao thông tỏa đi khắp miền Bắc.

Hoàng Phương - Gia Chính