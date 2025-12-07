Hamas nêu điều kiện giải giáp

Hamas tuyên bố sẵn sàng bàn giao vũ khí ở Dải Gaza cho chính quyền Palestine, với điều kiện quân đội Israel rút khỏi dải đất.

Trưởng phái đoàn đàm phán của Hamas Khalil al-Hayya ngày 6/12 tuyên bố chừng nào quân đội Israel còn chiếm đóng và can thiệp ở Dải Gaza, Hamas sẽ không buông bỏ vũ khí.

"Chỉ cần tình trạng chiếm đóng kết thúc, những vũ khí này sẽ được đặt dưới quyền quản lý của nhà nước", ông Hayya nói, đề cập tới một chính quyền nhà nước Palestine độc lập.

Các tay súng Hamas ở miền trung Gaza ngày 22/2. Ảnh: AFP

Trưởng phái đoàn đàm phán Hamas cũng khẳng định nhóm này đồng ý việc Liên Hợp Quốc triển khai lực lượng tới Dải Gaza như một lực lượng riêng biệt, có nhiệm vụ giám sát biên giới và đảm bảo tuân thủ lệnh ngừng bắn ở dải đất. Hamas phản đối việc triển khai lực lượng quốc tế đến Dải Gaza với nhiệm vụ giải giáp vũ khí.

Chiến sự tại Gaza bùng phát sau khi lực lượng Hamas tấn công Israel ngày 7/10/2023, làm 1.200 người chết và bắt 251 người làm con tin. Chiến dịch trả đũa của Israel sau đó đã khiến hơn 69.000 người Palestine thiệt mạng, phần lớn là dân thường.

Lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ tháng 10, đến nay vẫn được duy trì dù luôn trong tình trạng mong manh vì những cáo buộc vi phạm từ hai phía. Giải giáp Hamas và xây dựng lực lượng quốc tế giám sát an ninh Dải Gaza là hai thách thức lớn nhất với kế hoạch này.

Ngọc Ánh (Theo AFP)