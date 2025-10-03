Hamas 'cần thời gian' xem xét kế hoạch hòa bình của ông Trump

Quan chức Hamas nói rằng họ cần thời gian để nghiên cứu kế hoạch chấm dứt xung đột Dải Gaza do Tổng thống Mỹ đề xuất.

"Hamas đang tham vấn đề kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đã thông báo tới các bên trung gian rằng chúng tôi cần thêm thời gian", quan chức nhóm vũ trang Hamas ở Dải Gaza cho biết hôm nay.

Mohammad Nazzal, quan chức chính trị của Hamas, cùng ngày nói rằng kế hoạch của lãnh đạo Mỹ có "những điểm đáng lo ngại" và lực lượng này sẽ sớm công bố lập trường của mình. "Chúng tôi đang liên lạc với các bên trung gian, cũng như những quốc gia Arab và Hồi giáo. Hamas nghiêm túc trong nỗ lực đạt được sự đồng thuận", ông cho hay.

Khung cảnh tan hoang tại Gaza City ngày 2/10. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump hồi đầu tuần công bố kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza, nhận được sự ủng hộ từ Israel cùng nhiều quốc gia Arab và Hồi giáo. Lãnh đạo Mỹ sau đó ra tối hậu thư, cho Hamas "3-4 ngày" để chấp thuận kế hoạch.

Kế hoạch của Tổng thống Mỹ yêu cầu ngừng bắn, thả con tin ở Dải Gaza trong vòng 72 giờ sau khi các bên thống nhất thỏa thuận, giải giáp Hamas và quân đội Israel dần rút khỏi dải đất. Chính quyền chuyển tiếp hậu xung đột được gọi là "Hội đồng Hòa bình" sẽ thành lập sau đó, do ông Trump làm chủ tịch.

Nguồn tin thân cận với giới lãnh đạo Hamas trước đó tiết lộ nhóm vũ trang muốn sửa đổi một số điều khoản, như giải giáp và buộc họ rời khỏi Dải Gaza. Hamas cũng muốn có sự đảm bảo quốc tế rằng Israel sẽ rút quân hoàn toàn khỏi dải đất và không lên kế hoạch ám sát các lãnh đạo Hamas.

Chiến sự Israel - Hamas bùng phát tháng 10/2023 sau khi Hamas tấn công Israel, khiến hơn 1.200 người chết và bắt 251 người làm con tin. Trong số này, 47 người vẫn bị giam giữ tại Dải Gaza với khoảng 20 con tin được cho là còn sống.

Israel sau đó mở chiến dịch đáp trả với mục tiêu loại bỏ Hamas. Cơ quan y tế Dải Gaza cho biết giao tranh đã khiến hơn 66.200 người Palestine thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Ngọc Ánh (Theo AFP)