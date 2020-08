Hamann: 'Bayern không cần chú ý Messi'

Cựu tiền vệ Dietmar Hamann nói rằng Bayern chỉ cần chơi đúng thực lực là đánh bại Barca ở tứ kết Champions League.

*Barca - Bayern: 2h thứ Bảy 15/8, giờ Hà Nội.

"Bayern không cần tập trung quá nhiều vào Barca hay Lionel Messi", Hamann nói với Sky Germany. "Trong hành trình đến chức vô địch năm 2001 hay 2013, Bayern đủ mạnh để không cần quan tâm đối thủ. Dĩ nhiên họ cần chuẩn bị kế hoạch ứng phó Messi và đồng đội. Nhưng nếu Bayern chỉ cần thi đấu gần bằng phong độ trong ba tháng qua, họ chắc chắn chiến thắng".

Hamann tin rằng đội bóng cũ sẽ loại Barca ở tứ kết Champions League. Ảnh: DPA.

Hamann còn cho rằng Robert Lewandowski đang là biểu tượng bóng đá thế giới, chứ không phải Messi hay Cristiano Ronaldo. Cựu tiền vệ Bayern và Liverpool nói: "Một trong những yếu tố tiên quyết dẫn tới thành công của Bayern là Lewandowski. Cậu ấy mới là nhân vật tiêu biểu của giới túc cầu lúc này. Trong 18 tháng qua, Lewandowski tiến bộ vượt bậc để trở thành thủ lĩnh và giúp Bayern mạnh hơn. Lúc này cậu ấy đã sẵn sàng giúp đồng đội nhiều hơn, truyền cho họ sự quả cảm. Tôi không còn thấy Lewandowski có chút gì không thoải mái như ngày trước. Cậu ấy biến chúng thành năng lượng tích cực, để vươn tới đẳng cấp khác".

"So sánh Lewandowski với Messi không đơn giản. Mùa này Lewandowski áp đảo về số bàn thắng - thống kê thường được đưa ra để so sánh Ronaldo với Messi. Không những vậy, Lewandowski còn được chơi ở đội bóng hay hơn so với Messi. Messi từng được Xavi và Iniesta hỗ trợ nhiều, còn hiện tại thì không. Barca giờ phụ thuộc vào riêng Messi. Nếu Bayern tìm ra cách cô lập Messi, họ có đến 90% cơ hội thắng. Tôi dự đoán Bayern sẽ thắng Barca 3-1 và sau đó vô địch Champions League", Hamann bổ sung.

Cựu tuyển thủ Đức còn ủng hộ Champions League duy trì thể thức đá loại trực tiếp một lượt từ mùa sau. "Với thể thức hai lượt trận, chúng ta hiếm thấy hiệp phụ và đá luân lưu. Nếu đá một lượt, các trận đấu sẽ căng thẳng và hấp dẫn hơn nhiều. Trong vài năm tới, lịch thi đấu sẽ bị rút ngắn. Chơi một lượt trận sẽ giảm trận đấu, phù hợp với mọi đội bóng", ông nói.

Hamann trưởng thành từ lò đào tạo của Bayern Munich, trước khi chuyển sang Anh thi đấu từ năm 1998. Ông từng vô địch Champions League 2005 cùng Liverpool, và về nhì World Cup 2002.

Hoàng An (theo sky.de)