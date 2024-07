Hầm trú ẩn chiến tranh thành ốc đảo xanh ở Đức

Đầu tháng 7, hầm trú ẩn St. Pauli mở cửa trở lại với diện mạo mới, bao gồm một khách sạn, nhà hàng, quán cà phê, và một công viên trên sân thượng. Ý tưởng phủ xanh tòa nhà xuất phát từ doanh nhân địa phương, Mathias Müller Using, lấy cảm hứng từ High Line - công viên trên cao ở New York và Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Niterói ở Rio de Janeiro. Công viên trên sân thượng có hàng ngàn cây xanh và các loài thực vật, tạo nên một ốc đảo xanh ngay giữa trung tâm thành phố. Ảnh: The Guardian