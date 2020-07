Hầm thức ăn nhanh với nồi áp suất

Nồi áp suất anod Sunhouse LC600 dung tích 6 lít, làm từ chất liệu hợp kim nhôm đã qua xử lý công nghệ anod. Nắp nồi có van an toàn, tự động xả áp khi áp suất trong nồi vượt quá mức cho phép. Tay cầm bảng to bằng nhiệt cách nhiệt. Sản phẩm có giá 1,229 triệu đồng, giảm 23% so với giá gốc.