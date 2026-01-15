Hầm Thủ Thiêm ùn tắc kéo dài sau tai nạn 4 ôtô

TP HCM4 ôtô va chạm nhau liên hoàn trong hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) gây ùn tắc kéo dài gần một km về phía đại lộ Võ Văn Kiệt, tối 15/1.

Khoảng 17h30, dòng xe nối đuôi nhau qua hầm theo hướng từ phường Sài Gòn (quận 1 cũ) sang phường An Khánh (TP Thủ Đức cũ). Khi gần đến giữa hầm, 4 ôtô không giữ khoảng cách an toàn đã va chạm nhau liên hoàn.

Các xe va chạm liên hoàn trong hầm vượt sông Sài Gòn. Ảnh: Trí Nguyễn

Tai nạn không gây thương vong, các xe hư hỏng nhẹ, nằm chắn ngang làn đường khiến đại Võ Văn Kiệt dẫn vào hầm ùn tắc kéo dài. Tình hình càng căng thẳng khi xảy ra trong giờ cao điểm, xe liên tục dồn về, gây kẹt gần một km. Dòng ôtô, xe máy phủ kín mặt đường, nhích từng chút di chuyển.

Ùn tắc kéo dài ở đường hầm. Ảnh: Đình Văn

Đơn vị quản lý đường hầm huy động nhân viên phân luồng từ xa để giảm áp lực cho khu vực xảy ra tai nạn. Lực lượng CSGT cũng có mặt xử lý hiện trường, đồng thời đứng chốt tại một số giao lộ xung quanh để điều tiết, hạn chế xe dồn đến điểm ùn tắc. Đến gần 18h, các ôtô gặp nạn được di dời khỏi hiện trường nhưng do lượng xe tồn đọng lớn nên vẫn phải di chuyển chậm qua hầm.

Dòng xe ùn tắc kéo dài từ hướng từ quận 1 cũ qua TP Thủ Đức cũ. Ảnh: Đình Văn

Khánh thành cuối năm 2011, hầm vượt sông Sài Gòn là hạng mục quan trọng nhất số một của đại lộ Đông Tây (trục đường Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ. Đường hầm dài 1,49 km, rộng 33 m, cao 9 m, 6 làn xe (mỗi bên 3 làn cho ôtô, xe máy); tốc độ 60 km/h. Đây là một trong những hướng chính kết nối khu đông với trung tâm TP HCM nên mật độ xe rất lớn, bình quân mỗi ngày có khoảng 55.000 ôtô và 300.000 xe máy chạy qua.

