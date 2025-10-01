Suốt thai kỳ, tôi chỉ muốn gần gũi chồng

Thật sự tôi rất khổ sở với "căn bệnh" này, người ta có bầu thèm đồ ăn đồ uống, tôi có bầu không thèm ăn gì lại thèm chuyện đó.

Tôi 30 tuổi, đang mang thai bé đầu được 7 tháng. Vấn đề tôi gặp phải là từ lúc mới cấn bầu đến nay, lúc nào trong người cũng đầy rạo rực ham muốn. Ba tháng đầu thai kỳ, tôi nghén kinh khủng, không ăn uống gì được, đi không được, ngủ cũng không xong, vậy mà luôn muốn được gần gũi chồng. Khi chưa có bầu, không bao giờ tôi gặp phải tình trạng như thế. Chồng tôi không được khỏe trong chuyện đó, tôi ngại không dám tâm sự với anh, vì thế cả tháng vợ chồng mới gần gũi nhau một hai lần, trong khi đó hầu như ngày nào tôi cũng có nhu cầu, vì thế tôi toàn tự thỏa mãn bản thân.

Tôi vẫn biết phụ nữ mang thai cần hạn chế chuyện chăn gối. Tôi đọc được một số tài liệu nói rằng khi lên đỉnh sẽ có những cơn co bóp tử cung dẫn đến nguy cơ sẩy thai hoặc sinh non. Thật tình tôi rất lo lắng nhưng chẳng hiểu sao luôn có ham muốn chuyện đó với chồng. Tôi đã cố gắng xem phim, đọc báo, sống lành mạnh nhưng mọi cố gắng đều không có tác dụng. Tôi cầu mong cảm giác đó chỉ nhất thời khi mới có thai, thế nhưng nó đã theo tôi gần 7 tháng rồi, mức độ ham muốn càng tăng dần theo thời gian.

Mấy tháng gần đây chồng có vấn đề về sức khỏe nên không hề gần tôi, ngày nào đầu óc tôi cũng tưởng tượng ra chuyện đó, đêm ngủ tôi cũng mơ, nếu không tự thỏa mãn người tôi bứt rứt khó chịu, không thể nào ngủ được. Thật sự tôi rất khổ sở với "căn bệnh" này, người ta có bầu thèm đồ ăn đồ uống, tôi có bầu không thèm ăn gì lại thèm chuyện đó. Tôi ước có cách nào giúp bản thân lãnh cảm được càng tốt, để thai kỳ của tôi được an toàn tuyệt đối. Tôi muốn hỏi các mẹ từng mang thai, có ai bị giống tôi không? Những tháng gần sinh có gần gũi chồng không? Có cách nào để giảm ham muốn như tình trạng của tôi hiện giờ? Xin cảm ơn.

Huyền Nga