Hầm lò sạt lở, 3 công nhân tử vong

Quảng NinhLò của Công ty Than Quang Hanh bị sạt lở đất đá trong lúc công nhân đang khai thác than khiến 3 người chết, một người bị thương.

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết 15h ngày 13/5, tại lò chợ (nơi thợ trực tiếp khai thác than) của phân xưởng khai thác 7, đất đá bất ngờ sạt lở vùi lấp bốn công nhân. Công tác cứu hộ kéo dài suốt 3,5 giờ, xác định ba người tử vong gồm anh Bùi Văn Tuyên (33 tuổi, quê Kinh Môn Hải Dương), Đinh Văn Toàn (44 tuổi, quê Sơn Động, Bắc Giang), Lầu A Vư (29 tuổi, quê Bắc Yên, Sơn La). Anh Lý A Chìa (33 tuổi, quê Nậm Pồ, Điện Biên) bị thương.

Gia đình mỗi công nhân tử vong được tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 58 triệu đồng, lo hậu sự. Người bị thương được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Công ty Than Quang Hanh, nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Những năm gần đây, sự cố hầm lò liên tục xảy ra tại Quảng Ninh khiến nhiều công nhân thiệt mạng. Tháng 8/2023, 4 công nhân bị vùi lấp khi hầm lò sập tại Công ty cổ phần Than Vàng Danh ở TP Uông Bí. Tháng 12 cùng năm, vụ lở tầng khai thác ở mỏ than Cọc Sáu khiến hai người tử vong, 6 người bị thương. Tháng 4 năm nay, vụ cháy khí metan trong lò than Công ty than Thống Nhất cũng khiến 4 thợ mỏ thiệt mạng.

Lê Tân