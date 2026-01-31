Hãm hại bạn gái của em trai

An GiangPhan Văn Khải, 24 tuổi, bị cáo buộc giao cấu với thiếu nữ là người yêu của em trai, làm nạn nhân mang thai.

Ngày 30/1, Công an tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến VKSND khu vực 6, đề nghị truy tố Khải về tội Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Phan Văn Khải tại cơ quan công an. Ảnh: Công an An Giang

Theo điều tra, khoảng đầu năm 2024, em ruột của Khải là thanh niên 20 tuổi, quen biết, phát sinh tình cảm với thiếu nữ 15 tuổi, nhưng gia đình không đồng ý. Tối ngày 28/12/2024, cô bé nhắn tin hẹn Khải đến ngôi nhà hoang để nói chuyện về việc còn lén lút gặp em trai Khải, xin anh đừng nói cho gia đình biết.

Tại đây, sau khi tâm sự, Khải đã quan hệ với thiếu nữ dẫn tới mang thai. Khi biết mình có thai, nạn nhân kể lại sự việc cho người thân và trình báo công an.

Ngày 28/7/2025, Khải bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam.

An Minh