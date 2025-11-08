Hãm hại 2 bé gái hàng xóm

An GiangVề nhà sau cuộc nhậu, Nguyễn Văn Phúc, 41 tuổi, hãm hại bé gái hàng xóm; khi bị điều tra thì thừa nhận từng xâm hại một bé khác.

Ngày 8/11, Phúc bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nguyễn Văn Phúc (trái) tại cơ quan điều tra. Ảnh: An Phú

Theo điều tra, chiều 4/11, Phúc đi nhậu về thấy bé gái hàng xóm 11 tuổi đang xem tivi trong nhà anh ta, nên nảy sinh ý định đồi bại. Lợi dụng lúc không có người lớn, gã dụ dỗ bé gái, hứa cho tiền sau đó hãm hại nạn nhân.

Cháu của Phúc về nhà phát hiện, dùng điện thoại ghi hình làm bằng chứng. Sự việc được trình báo công an.

Tại cơ quan điều tra, Phúc thừa nhận hành vi, khai từng hãm hại bé gái 13 tuổi sống gần nhà anh ta.

Công an đang mở rộng điều tra.

Ngọc Tài - An Phú