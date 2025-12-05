Na Uy thực hiện một trong những thách thức kỹ thuật lớn nhất lịch sử khi xây hầm đường bộ dài 26,7 km ở độ sâu 392 m dưới biển.

Công ty xây dựng Skanska (Thụy Điển) đang thi công đường hầm mới theo hợp đồng với Cơ quan Quản lý Đường bộ Công Na Uy (NPRA). Mang tên Rogfast (Rogaland fastforbindelse), công trình dự kiến trở thành hầm đường bộ dưới biển sâu nhất thế giới.

Với chiều dài 26,7 km và độ sâu 392 m, Rogfast hướng đến tạo ra tuyến đường kỷ lục bên dưới bờ biển hiểm trở của Na Uy, giúp kết nối trực tiếp Stavanger và Bergen mà không cần phà. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai thành phố tới 40 phút.

Hầm Rogfast thuộc xa lộ E39 dài 1.335 km, chạy qua Na Uy và Đan Mạch. Do đó, đây cũng là một phần quan trọng của hành lang bờ biển phía tây, kết nối các thành phố lớn của Na Uy gồm Kristiansand, Stavanger, Haugesund và Bergen.

Hầm đường bộ Rogfast sẽ có bùng binh kép ở khoảng giữa, nằm dưới độ sâu 260 m. Ảnh: Skanska

Rogfast được khởi công xây dựng đầu năm 2018 nhưng phải tạm dừng một thời gian do chi phí tăng cao và các vấn đề về hợp đồng, sau đó tiếp tục thi công cuối năm 2021. Dự án đang đi đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành năm 2033 với chi phí ước tính 2,4 tỷ USD.

Đường hầm gồm hai ống song song, mỗi ống có hai làn xe, với các đường nối ngang và một hành lang khẩn cấp ở trung tâm. Khoảng giữa đường hầm, tài xế sẽ gặp bùng binh kép đồ sộ ở độ sâu 260 m dưới mực nước biển.

Việc xây dựng đường hầm dài như vậy ở sâu dưới biển đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật. Giống như đa số đường hầm hiện đại, để tiết kiệm thời gian, Rogfast được xây đồng thời từ hai đầu với mục tiêu đảm bảo hai đội thi công gặp nhau ở giữa với sai số chỉ trong khoảng 5 cm.

Để đạt mức chính xác này, nhóm dự án đo đạc cẩn thận bằng laser và những thiết bị tinh vi khác. Máy quét laser gương xoay sẽ đo phần đường hầm mới đào, thu thập hai triệu điểm dữ liệu mỗi giây để tạo "bản sao kỹ thuật số". Dữ liệu này sau đó được đối chiếu với bản thiết kế nhằm phát hiện bất cứ sai lệch nào.

Nhóm dự án cũng phải đối mặt với những thách thức khổng lồ khi hoạt động ở môi trường áp suất cao và nguy cơ rò rỉ nước mặn thường trực. Để giữ đường hầm khô ráo và ổn định, họ phát triển phương pháp trám và bơm vữa tiên tiến.

"Chúng tôi đang ở độ sâu 300 m dưới mực nước biển và đã gặp tình trạng rò rỉ nước mặn khá nghiêm trọng trong hệ thống hầm", Anne Brit Moen, quản lý dự án tại Skanska, giải thích với CNN tuần này. "Vì sẽ tiếp tục xuống đến 392 m, chúng tôi đang tập trung tìm kiếm những phương pháp tốt nhất để duy trì điều kiện làm việc an toàn và hiệu quả cho mọi người".

Rogfast sẽ là đường hầm dưới biển sâu nhất thế giới khi hoàn thành. Ảnh: Skanska

Để bảo vệ tài xế khỏi ô nhiễm không khí, Rogfast sẽ sử dụng hệ thống thông gió theo chiều dài - thường dùng quạt phản lực để tạo luồng không khí - kết hợp với trục thông gió dọc nối đến đảo Kvitsoy. "Sự kết hợp này nhằm đảm bảo lưu thông không khí hiệu quả và an toàn trên toàn bộ chiều dài ấn tượng của đường hầm", Moen cho biết.

Ngoài ra, hệ thống cảnh báo sự cố theo thời gian thực cũng sẽ được triển khai để phát hiện tình huống như xe hỏng hoặc tắc nghẽn. Các camera và radar sẽ theo dõi phương tiện qua lại.

Hiện nay, danh hiệu đường hầm dài nhất thế giới có đoạn ngầm dưới biển thuộc về Đường hầm Seikan ở miền bắc Nhật Bản. Hầm đường sắt này dài tổng cộng 53,85 km, đoạn dưới biển dài 23,3 km. Đường hầm Eo biển Manche, cũng chỉ dành cho đường sắt, giúp kết nối Anh và Pháp. Công trình này ngắn hơn một chút, đạt 50,46 km, nhưng đoạn ngầm dưới biển lại dài tới 37,9 km. Đường hầm Seikan và Eo biển Manche, với độ sâu lần lượt là 240 m và 115 m, đều nông hơn nhiều so với Rogfast.

Thu Thảo (Theo CNN, Interesting Engineering)