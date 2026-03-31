Hầm bí mật trong dinh thự 136 tuổi mở cửa đón khách trở lại

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh (đường Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn) tiền thân là Dinh Gia Long, do kiến trúc sư người Pháp Alfred Foulhoux thiết kế, xây dựng từ năm 1885 đến năm 1890.

Ban đầu, công trình được dùng làm Bảo tàng Thương mại, sau đó trở thành dinh thự của Thống đốc Nam Kỳ. Đến năm 1962, khi Dinh Độc Lập bị đánh bom hư hại nặng, nơi đây được sử dụng làm chỗ ở và làm việc tạm thời của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm. Sau năm 1975, tòa nhà trở thành trụ sở bảo tàng.

Công trình mang phong cách kiến trúc tân cổ điển Pháp, nổi bật với mặt đứng đối xứng, hệ mái ngói dốc và các chi tiết trang trí tinh xảo. Trải qua những biến động lịch sử, tòa nhà không chỉ là chứng nhân của nhiều giai đoạn quan trọng của Sài Gòn, mà còn lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu lịch sử.