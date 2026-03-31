Hầm bí mật trong dinh thự 136 tuổi mở cửa đón khách trở lại

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh (đường Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn) tiền thân là Dinh Gia Long, do kiến trúc sư người Pháp Alfred Foulhoux thiết kế, xây dựng từ năm 1885 đến năm 1890.
Ban đầu, công trình được dùng làm Bảo tàng Thương mại, sau đó trở thành dinh thự của Thống đốc Nam Kỳ. Đến năm 1962, khi Dinh Độc Lập bị đánh bom hư hại nặng, nơi đây được sử dụng làm chỗ ở và làm việc tạm thời của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm. Sau năm 1975, tòa nhà trở thành trụ sở bảo tàng.
Công trình mang phong cách kiến trúc tân cổ điển Pháp, nổi bật với mặt đứng đối xứng, hệ mái ngói dốc và các chi tiết trang trí tinh xảo. Trải qua những biến động lịch sử, tòa nhà không chỉ là chứng nhân của nhiều giai đoạn quan trọng của Sài Gòn, mà còn lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu lịch sử.
Hầm có 6 cánh cửa sắt được đúc nguyên khối, có bánh lái để khóa, chốt sắt lớn để cài chắc khi gặp sự cố.
Bộ bàn ghế bên trong phòng khách trước ngày 1/11/1963 - thời điểm xảy ra đảo chính lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm.
Hầm còn có nhiều ngách nhỏ phục vụ các hoạt động trú ẩn. Khi có sự cố, chỉ sau 5 phút các yếu nhân được đưa xuống hầm. Bên trong đầy đủ hệ thống thông tin liên lạc kết nối bên ngoài. Nước sạch và cống dẫn thải cũng được thiết kế để hầm được hoạt động thông suốt.
Lối ra nằm trong khuôn viên phía sau của dinh thự, hướng ra đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Pasteur. Nóc hầm được ngụy trang bằng nhiều chậu cây cảnh cùng hệ thống điện thắp sáng.
Sau 15 phút tham quan, Văn Thị Ngọc Tuyền (hàng đầu, ĐH Văn Lang) bất ngờ với hệ thống đường hầm kiên cố trong dinh thự.
"Kiến trúc tòa nhà đã rất đẹp, nhiều hiện vật quý, nay mở cửa thêm đường hầm rất tuyệt vời", nữ sinh 22 tuổi nói. Tuy nhiên theo nữ sinh, bảo tàng cần thêm các chỉ dẫn để du khách biết tới đường hầm nhiều hơn.
Hiện dinh và đường hầm bên dưới vẫn được bảo tồn khá nguyên vẹn. Bảo tàng TP HCM là điểm du lịch thu hút nhiều du khách trong, ngoài nước. Vẻ đẹp và kiến trúc độc đáo khiến tòa nhà trở thành điểm chụp hình của nhiều giới trẻ, cặp đôi.
Giá vé vào bảo tàng 30.000 đồng một người, bao gồm tham quan hầm.
Quỳnh Trần