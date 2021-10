'Halloween Kills': Sát nhân báo thù

Sát nhân Michael Myers - James Jude Courtney đóng - được mô tả như kẻ bất tử, quay trở lại gieo rắc nỗi kinh hoàng cho thị trấn Haddonfield.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer "Halloween Kills" Trailer "Halloween Kills". Video: Youtube Universal Pictures

Câu chuyện nối tiếp phần trước - Halloween (2018) - sau khi Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) gài bẫy thành công, nhốt sát nhân Michael Myers (James Jude Courtney) dưới hầm bí mật trong nhà. Bà phóng hỏa nhằm kết liễu gã tâm thần rồi được con gái Karen (Judy Greer) và cháu gái Allyson (Andi Matichak) đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, lính cứu hỏa trong lúc dập tắt ngọn lửa vô tình giải thoát Myers. Gã không chỉ sát hại người trong đội chữa cháy mà còn tìm đường về lại thị trấn Haddonfield để truy lùng mẹ con nhà Strode.

Lấy bối cảnh năm 2018, chuyện phim xảy ra đúng 40 năm sau những sự kiện phần gốc Halloween (1978). David Gordon Green tiếp tục giữ vai trò đạo diễn, kiêm biên kịch cùng Danny McBride và Scott Teem. Nội dung xoay quanh sự trở lại từ cái chết của Michael Myers và nỗi ám ảnh của cư dân vùng Haddonfield với vụ thảm sát năm 1978.

Khác phần trước, Laurie Strode không còn là nhân vật trọng tâm. Sau khi thực hiện kế hoạch thất bại, bà bị thương nặng, phải nằm viện nên luôn ở thế bị động. Thiếu Laurie, Myers mất đi đối thủ đáng gờm, tự do thực hiện những vụ án mạng mà không người ngăn cản.

Sát nhân hàng loạt Michael Myers tiếp tục là yếu tố gây sợ. Sau khi thoát khỏi vòng tay tử thần, gã trở nên điên cuồng hơn. Myers được mô tả như một kẻ bất bại, không thể hạ gục dưới bất kỳ hình thức nào. Trên đường tìm mẹ con Karen để báo thù, gã giết hại bất kỳ ai, chẳng phân biệt trẻ em hay người lớn. Phim dán nhãn R (cấm trẻ em dưới 18 tuổi) bởi các cảnh quay đậm tính bạo lực, mô tả trực diện quá trình Myers giết người.

Trên EW, đạo diễn David Gordon Green nói muốn làm một bộ ba (trilogy) có nội dung liên quan trực tiếp đến tác phẩm gốc Halloween (1978) để ghép thành một câu chuyện liền mạch gồm bốn phần. Sau thành công của bản Halloween (2018), anh chịu sức ép vì có nhiều điều cần chứng tỏ với khán giả. Đạo diễn muốn làm một tác phẩm dành cho người hâm mộ thương hiệu lẫn những người chưa từng biết đến câu chuyện của Michael Myers. Green "kích hoạt tất cả adrenalin", dồn nén nhiều cảm xúc và kỷ niệm trong suốt quá trình bấm máy.

Để kể lại câu chuyện, đạo diễn trung thành với phong cách slasher (đâm chém). Cách sử dụng âm thanh, góc máy gợi nhớ tác phẩm kinh điển năm 1978 của John Carpenter. Phim được quay bằng máy kỹ thuật số nhưng sử dụng hiệu ứng màu xưa để tạo cảm giác hoài cổ. Nhiều đoạn hồi tưởng (flashback) được chèn vào giữa để nhắc sự kiện cũ, giúp khán giả mới vẫn có thể nắm bắt được nội dung dù không xem các phần trước. Đạo diễn dựng lại một số cảnh quen thuộc như đoạn mở đầu, cảnh Myers đâm chị gái khi còn nhỏ hay khi gã sát nhân đứng ở góc cửa sổ nhà. Các nhân vật phụ cũng quay trở lại như Lindsey Wallace (Kyle Richards), cô bé nạn nhân giờ đã trưởng thành, cảnh sát trưởng Leigh Brackett (Charles Cyphers) hay y tá Marion Chambers (Anthony Michael Hall)...

Kịch bản đơn giản, không thêm thắt tình tiết bất ngờ hay khó đoán khiến phim thiếu cao trào. Tâm lý các nhân vật phụ được nhấn mạnh một cách thái quá. Không chỉ Laurie Strode, nhiều cư dân vẫn chưa thể quên đi những gì xảy ra trong đêm Halloween năm nào. Từng người thể hiện sự giận dữ bằng cách hô vang khẩu hiệu "Đêm nay ác quỷ phải chết" (Evil Dies Tonight), mong muốn xoá sổ Myers. Tuy nhiên, các nhân vật hành động theo cảm tính mà không có sự suy luận, tính toán. Số lượng đông nhưng không một ai có đủ khả năng đứng ra thay thế Laurie trở thành người hùng thực sự.

Jamie Lee Curtis trong "Halloween Kills". Ảnh: Universal

Sau nhiều lần hóa thân Laurie Strode, Jamie Lee Curtis nắm bắt được tâm lý vai diễn, là ngôi sao thu hút khán giả ra rạp. Tuy nhiên, kịch bản không cho bà nhiều đất để thể hiện diễn xuất. Trong khi đó, Judy Greer và Andi Matichak đều có lối diễn thiếu tự nhiên trong vai con cháu của Laurie. Người con gái tỏ ra bất lực khi không thể giúp đỡ mẹ, còn cô cháu gái không thể kiểm soát được cảm xúc. Ngoài ra, các nhân vật phụ cũng không để lại nhiều ấn tượng khi phim khép màn.

Giới phê bình đánh giá tác phẩm thấp hơn so với phần trước, với 5/10 điểm trên Rotten Tomatoes, 42/100 điểm trên Metacritic. Tác giả Kevin Maher của tờ The Times chấm 1/5 sao, nhật xét phim không mang lại điều mới mẻ cho khán giả. Cây viết Oliver Jones của Observer chấm 0.5/4 sao, đánh giá thấp kịch bản, cho rằng sự xuất hiện của Jamie Lee Curtis bị lãng phí, tác phẩm là nỗi thất bại lớn của cả thương hiệu. Tờ New York Times chê nội dung và cách xử lý những đoạn hồi tưởng của đạo diễn.

Điểm số của khán giả trên IMDb là 5.8/10. Phần lớn ý kiến nhận xét phim không hay bằng phần trước, chủ yếu vì phần kịch bản thiếu điểm mới, nội dung lặp lại nhiều tình tiết. Bình chọn của khán giả trên CinemaScore cho kết quả "B-", khảo sát của PostTrak ghi nhận 69% khán giả chấm điểm tích cực, 52% cho rằng sẽ giới thiệu phim.

Halloween Kills là dự án thứ 12 của thương hiệu phim kinh dị nổi tiếng Halloween. Với kinh phí 20 triệu USD, tác phẩm tiếp tục thành công phòng vé khi thu hơn 91 triệu USD toàn cầu, giúp tổng doanh thu loạt phim vượt con số 700 triệu USD. Khi kết thúc, tác phẩm mở rộng một số tình tiết để làm bàn đạp cho phần tiếp theo Halloween Ends dự kiến ra mắt năm sau.

Sơn Phước