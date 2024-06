Halle Berry tái hiện cảnh 'Marilyn Monroe tung váy'

Diễn viên Halle Berry thực hiện lại cảnh huyền thoại Marilyn Monroe tung váy gợi cảm trong "The Seven Year Itch" (1955).

Trên Instagram ngày 21/6, sao Die Another Day đăng loạt ảnh chụp bên hồ bơi trong bộ đầm trắng của hãng Reiss. Nhiếp ảnh gia bắt được khoảnh khắc cô hất váy bay cao, khoe đôi chân đi giày cao gót hở ngón giống minh tinh Marilyn Monroe. Ở dòng chú thích, cô viết: "Đem lại chút chuyển động cho chiếc váy này".

Diễn viên khoe dáng bên hồ bơi. Ảnh: Instgram Halle Berry

Daily Mail nhận xét Halle Berry lột tả được cảnh quay kinh điển trong bộ phim ra mắt 1955, phần cắt xẻ phía sau váy giúp diễn viên tôn vòng eo nhỏ và làn da mịn màng. Dưới phần bình luận trên Instagram, nhiều tài khoản khen nhan sắc của Halle Berry không thay đổi theo thời gian, gọi cô là "nàng Marilyn Monroe thời hiện đại".

Marilyn Monroe trong phim "The Seven Year Itch". Cảnh quay kinh điển của cô truyền cảm hứng cho làng thời trang thế giới. Ảnh: Bettmann Archive

Gần đây, "miêu nữ" Halle Berry trở thành người rước đuốc Thế vận hội Olympic, Cannes (Pháp) vào ngày 19/6, cùng giám đốc LHP Cannes - Thierry Fremaux. Ngoài cô còn có một số nhân vật hoàng gia và người nổi tiếng như vợ chồng Thân vương xứ Monaco, tay đua F1 Charles Leclerc và vận động viên điền kinh Stéphane Diagana.

Halle Berry rước đuốc Olympic Minh tinh chọn trang phục đơn sắc cho buổi rước đuốc Olympic 2024. Video: Instagram Halle Berry

Halle Berry, 58 tuổi, là một trong những nữ diễn viên Mỹ có thu nhập cao nhất Hollywood thập niên 2000. Vai diễn nổi tiếng nhất của cô là "Bond Girl" Jinx Johnson ở Die Another Day (2002). Trong tập phim về điệp viên 007, khoảnh khắc người đẹp nổi lên từ mặt nước trong bộ bikini màu cam và đai lưng màu trắng trở nên kinh điển. Năm 2019, minh tinh cùng tài tử Keanu Reeves đóng John Wick 3 và nhận nhiều lời khen.

Diễn viên có hai dự án chuẩn bị ra mắt trong năm nay. Theo Daily Mail, Halle Berry tiếp tục vào vai đả nữ, hóa thân thành điệp viên trong The Union, dự kiến ra mắt vào ngày 16/8 trên nền tảng Netflix. Người đẹp sẽ trở lại màn ảnh bạc với tác phẩm điện ảnh có chủ đề sinh tồn - Never Let Go, phát hành vào 27/9.

Phương Thảo (theo Daily Mail)