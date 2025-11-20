Haiti giành vé World Cup với HLV làm việc từ xa

Dù chưa từng đến Haiti vì quan ngại an ninh, HLV người Pháp Sebastien Migne vẫn giúp đội tuyển nước này lần đầu trở lại World Cup sau 52 năm.

Haiti mừng tấm vé dự World Cup 2026. Ảnh: Instagram / fhfhaiti

Migne được bổ nhiệm cách đây 18 tháng, nhưng buộc phải điều hành đội tuyển Haiti từ xa. Lý do bắt nguồn từ tình trạng bất ổn nghiêm trọng tại thủ đô Port-au-Prince, nơi các băng nhóm vũ trang kiểm soát phần lớn khu vực, khiến việc đi lại trong nước gần như tê liệt.

"Tôi không thể đến đó, vì quá nguy hiểm. Tôi thường sống ở quốc gia mình làm việc, nhưng lần này thì không. Không có chuyến bay quốc tế nào đến Haiti", nhà cầm quân 52 tuổi nói với France Football gần đây.

Haiti chìm trong khủng hoảng từ sau trận động đất năm 2010, khi bạo lực, bắt cóc và xung đột giữa các băng nhóm khiến 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và đẩy đất nước 12 triệu dân vào mức đói nghèo nghiêm trọng. Khách du lịch được khuyến cáo tránh đến Haiti do nguy cơ tội phạm, khủng bố và bất ổn dân sự.

Vì thế, Migne phải dựa hoàn toàn vào thông tin từ các lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Haiti, đánh giá cầu thủ qua dữ liệu và liên lạc trực tuyến. Đồng thời, HLV người Pháp nỗ lực thuyết phục nhóm cầu thủ gốc Haiti đang thi đấu ở nước ngoài về khoác áo đội tuyển, như Jean-Ricner Bellegarde (đang chơi cho Wolves), Josue Casimir (Auxerre) hay Hannes Delcroix - cầu thủ từng thi đấu cho nhiều cấp độ trẻ của Bỉ và thậm chí được triệu tập lên tuyển Bỉ hồi tháng 11/2020.

HLV Sebastien Migne chưa từng đến Haiti dù được bổ nhiệm làm HLV đội tuyển nước này từ năm 2024. Ảnh: Le Nouvelliste

Không chỉ HLV không thể về nước, toàn bộ tuyển Haiti - giờ gồm toàn cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài - cũng không thể chơi trên sân nhà. Họ phải mượn sân ở Curacao, cách khoảng 800 km, làm sân đấu tạm thời.

Nhưng chính tại đây, Haiti thắng Nicaragua 2-0 trong lượt trận quyết định để cán đích nhất bảng C vòng loại khu vực CONCACAF với 11 điểm, qua đó giành suất dự World Cup cùng Panama và Curacao.

"Thật tuyệt vời khi sau 52 năm vắng mặt, Haiti lại có mặt trên sân chơi lớn nhất", Migne nói sau trận thắng Nicaragua. Trong khi các HLV đội tuyển hàng đầu thường đối diện với hàng trăm phóng viên tại các buổi họp báo chật kín, Migne chỉ trả lời một phóng viên trong phòng họp trống vắng, bên cạnh vài trăm CĐV có mặt theo dõi đội giành tấm vé lịch sử.

"Điều tôi hạnh phúc nhất là làm mọi người tự hào và để các cầu thủ thấy rằng họ xứng đáng", Migne bày tỏ. "Tôi đôi khi đẩy các cầu thủ lớn tuổi đến giới hạn, nhưng không phải vô ích. Chúng tôi đã vạch ra lộ trình từ đầu, biết trước sẽ gặp nhiều thử thách, nhưng chúng tôi không bỏ cuộc và cùng nhau hoàn thành mục tiêu".

HLV Pháp nhắc lại hành trình bứt phá trong những trận cuối cùng. Sau trận thua Honduras 0-3 hồi tháng 10, Haiti đã nhanh chóng vực dậy, bằng cách đánh bại Costa Rica và Nicaragua để giành vị trí nhất bảng C. "Chúng tôi không bao giờ hoảng loạn. Tôi biết cách kiểm soát tình hình vì trước đây tôi từng góp phần giúp một đội khác giành vé dự World Cup", ông chia sẻ, nhắc tới vai trò trợ lý HLV Cameroon tại World Cup 2022 ở Qatar.

Migne cũng bày tỏ mong muốn có dịp tới quốc gia Caribbean để trực tiếp đánh giá môi trường bóng đá nội địa. "Chắc chắn trước khi chúng tôi tập trung trở lại vào tháng 3. Tôi muốn xem công tác huấn luyện tại Haiti và cách họ chơi bóng. Chúng tôi sẽ mang theo 26 cầu thủ đến World Cup, và thông điệp tôi gửi đến họ là chính họ sẽ cho tôi thấy khả năng của mình", Migne nói.

Tấm vé dự World Cup 2026 mang đến hy vọng mới cho Haiti, vốn mới một lần tham dự World Cup vào năm 1974. Khi đó, họ chung bảng với các đối thủ mạnh Italy, Ba Lan, Argentina và bị loại sớm.

