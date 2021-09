Hailee Steinfeld hóa thân nữ cung thủ

Nữ diễn viên Hailee Steinfeld đóng Kate Bishop - siêu anh hùng dùng cung tên chiến đấu - trong trailer đầu tiên của loạt phim “Hawkeye”.

Trailer "Hawkey" Trailer "Hawkey". Series dự kiến chiếu trên Disney+ ngày 24/11. Nguồn: Youtube Marvel Entertainment

Ngày 13/11, Marvel tung trailer hé lộ tạo hình Steinfeld trong vai Bishop: để tóc dài, mặc trang phục màu tím. Cô có khả năng sử dụng cung tên thành thạo không thua kém nhân vật chính Clint Barton - biệt danh Hawkeye (Jeremy Renner). Trong một cảnh quay, Bishop còn tìm cách cứu Barton khi anh đang bị bọn tội phạm bắt trói.

Trailer cũng tiết lộ nội dung phim, nối tiếp các sự kiện sau Avengers: Endgame. Clint Barton đoàn tụ với gia đình sau khi Thanos khiến họ biến mất. Anh dành nhiều thời gian hơn các con, chuẩn bị đón Giáng sinh thì mọi chuyện thay đổi. Một nhân vật bí ẩn mặc trang phục cũ của Hawkeye làm loạn ở New York khiến anh phải tìm cách điều tra. Sau đó, Barton vô tình gặp Kate Bishop trong một buổi tối tuyết rơi. Vốn hâm mộ Hawkeye, Bishop quyết định đồng hành anh trên đường truy tìm tên tội phạm.

Hawkeye đánh dấu lần đầu Kate Bishop xuất hiện trên màn ảnh. Nhân vật xuất hiện trong truyện tranh Marvel từ năm 2005, là cô bé tuổi teen sinh ra trong gia đình giàu có, được huấn luyện võ thuật sau một lần bị tấn công. Giống Hawkeye, Bishop không có siêu năng lực đặc biệt, nhưng sử dụng cung tên thành thạo và rất nhanh nhẹn. Trong truyện tranh, Bishop gia nhập nhóm Young Avengers với tạo hình gần giống Hawkeye, thậm chí sử dụng biệt danh của anh.

Hailee Steinfeld quay phim "Hawkeye" ở New York, Mỹ. Ảnh: Splash News

Phim gồm sáu tập, do Jonathan Igla sáng tạo. Dàn diễn viên còn có: Vera Farmiga, Fra Free, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d'Arcy James và Alaqua Cox. Series là loạt phim siêu anh hùng thứ năm của Marvel Studios chiếu trên Disney+, sau WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki và What If...?.

Sinh năm 1996, Hailee Steinfeld nổi tiếng từ năm 14 tuổi khi đóng phim viễn Tây True Grit (2010) của anh em nhà Coen, nhận một đề cử Oscar 2011 cho hạng mục "Nữ phụ xuất sắc". Sau đó, cô tiếp tục gây tiếng vang khi xuất hiện trong các tác phẩm Ender's Game (2013), Romeo & Juliet (2013), Begin Again (2013) và loạt phim Pitch Perfect (2015-2017)... Ngoài lĩnh vực diễn xuất, Steinfeld thử sức ở vai trò ca sĩ, viết nhạc và người mẫu.

Sơn Phước (Theo EW)