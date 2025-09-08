Hai YouTuber bị bắt sau hỗn chiến ở quán ăn

TP HCMTrong bữa ăn có một số nghệ sĩ, nhiều YouTuber đi theo quay đã xảy ra mâu thuẫn, lao vào nhau ẩu đả gây náo loạn.

Ngày 8/9, Công an TP HCM bắt khẩn cấp Hứa Duy Phương - chủ kênh YouTube Phương Áo Vàng; Nguyễn Đỗ Đăng Tâm (38 tuổi, cũng là YouTuber); Lê Hồng Khanh (60 tuổi) và Dương Trọng Quốc để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi của nhiều người liên quan.

Ba người trong nhóm ẩu đả bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều video cho thấy cảnh ẩu đả tại quán nhậu, trong đó xuất hiện một số nghệ sĩ và nhiều YouTuber.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định, sự việc xảy ra khuya 4/9 khi Quốc cùng một số bạn bè đến quán Cà Kê Nướng trên đường số 7, phường An Lạc (quận Bình Tân cũ) để ăn uống, quay video. Trong quán lúc này còn có nhóm Tâm, Khanh và một số người khác.

Một lúc sau đôi bên xảy ra cự cãi, xô xát. Tâm dùng chai bia đánh vào đầu Phương gây thương tích, Quốc cũng lao vào tấn công nhóm "đối thủ". Sự việc gây hỗn loạn.

Bảo vệ quán sau đó can ngăn, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Cảnh hỗn loạn tại quán ăn được mạng xã hội lan truyền. Ảnh: Cắt từ video

Công an TP HCM khuyến cáo người dân khi tham gia sinh hoạt, vui chơi tại các cơ sở dịch vụ, quán ăn, nhà hàng cần giữ thái độ văn minh, tôn trọng lẫn nhau, tuyệt đối tránh hành vi nóng nảy, xô xát, gây rối nơi công cộng.

Quốc Thắng