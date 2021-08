Hai xu hướng của bất động sản trong Covid-19

Mua nhà online hay nhu cầu về sản phẩm "nghỉ dưỡng tại nhà" là những xu hướng thay đổi thị trường bất động sản Việt Nam trong dịch Covid-19.

Mua nhà online

Theo nhiều thống kê tại Mỹ, đại dịch Covid-19 đã khiến số người lần đầu mua nhà tăng lên nhanh chóng, nhiều trong số này lựa chọn hình thức mua nhà trực tuyến. Lượt xem nhà theo tour 3-D trên Redfin vào cuối năm ngoái đã tăng hơn 500% so với hồi đầu năm. Theo tờ Thời báo New York, số lần chốt đơn bất động sản trực tuyến của công ty Rocket Mortgage trong 9 tháng năm 2020 đã gấp đôi so với năm trước đó. Còn số lượng đơn đăng ký của Better Mortgage cũng tăng 200% kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Xu hướng này cũng trở thành trào lưu ở các quốc gia phát triển tại châu Âu và tại một số quốc gia châu Á có nền công nghệ phát triển mạnh như Trung Quốc, Hàn Quốc...

Dù mua nhà trực tuyến (online) trên thế giới đã sớm xuất hiện cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, nhưng phải đến khi Covid 19 bùng phát mới thực sự thúc đẩy phương thức này tại Việt Nam.

Không đứng ngoài xu thế, một số "ông lớn" tại Việt Nam cũng bắt đầu xây dựng nền tảng giao dịch bất động sản trực tuyến, trong đó có Vinhomes. Sàn thương mại điện tử bất động sản Vinhomes Online cho phép kết nối thông suốt đại lý, khách hàng, chủ đầu tư, giúp khách hàng tìm hiểu và mua căn hộ ngay tại nhà, đảm bảo an toàn trong giai đoạn Covid diễn biến phức tạp.

Nền tảng này mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua nhà mới. "Với phương châm "Stay home - Buy home", Vinhomes Online tiên phong xây dựng văn hóa kinh doanh minh bạch, hiện đại cho thị trường bất động sản khi các thông tin đều được đăng tải công khai", đại diện sàn chia sẻ.

Sắp tới, Vinhomes Online sẽ tiếp tục tối ưu hoá và nâng cấp website nhằm mang tới cho khách hàng trải nghiệm mua nhà tại gia nhanh, tiện lợi, với chi phí thấp.

Theo nhận định của các chuyên gia, ngay cả khi đại dịch qua đi, mua bán bất động sản trực tuyến vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng nếu được đầu tư bài bản bởi. Đây được coi là xu hướng chung của thế giới trong kỷ nguyên công nghệ ứng dụng hiện nay.

Staycation - nghỉ dưỡng tại gia

Dịch bệnh khiến cho việc đi du lịch trở nên xa xỉ đối với hầu hết mọi người trên thế giới. Trong bối cảnh đó, một xu hướng mới mang tên staycation (nghỉ dưỡng tại gia) được nhiều người lựa chọn để thoả mãn niềm vui thư giãn, nghỉ dưỡng.

Tại Mỹ, các dự án gần biển có nhiều không gian hoạt động ngoài trời, cùng với hệ thống giáo dục chất lượng thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng hơn. Tại Nga, trong những tuần đầu tiên phong tỏa, nhu cầu thuê nhà vùng nông thôn được ghi nhận tăng vọt.

Còn ở Ấn Độ, thời gian dài làm việc tại nhà đã thúc đẩy nhu cầu sở hữu một ngôi nhà rộng rãi với đầy đủ tiện nghi. Trong tương lai, bất động sản diện tích lớn tại khu vực ngoại ô ở quốc gia này được đánh giá là sẽ tăng mạnh.

Tại Việt Nam, nhu cầu sở hữu một ngôi nhà với đầy đủ các tiện ích phục vụ cuộc sống, thậm chí là phục vụ nhu cầu nghỉ dướng tại chỗ trong khuôn viên khu đô thị cũng tăng sau khi Covid bùng phát.

Đáp ứng nhu cầu này, Vinhomes đã kiến tạo nên những đô thị quy mô lớn, với những đại tiện ích phục vụ nhu cầu staycaytion hay wellness living (không gian sống chú trọng sức khỏe) của khách hàng. Những đô thị đầy đủ hệ sinh thái và tiện ích xanh của Vinhomes trở thành lựa chọn cho xu hướng staycation tại Hà Nội.

Lần đầu tiên tại Hà Nội, cư dân được trải nghiệm biển hồ nước ngọt rộng 24,5ha hay biển hồ nước mặn hơn 6ha, toàn bộ được trải cát trắng như tại Vinhomes Ocean Park ở phía Đông thành phố. Hay ở phía Tây thành phố, Vinhomes Smart City với bộ 3 công viên liên hoàn, trong đó công viên Nhật Bản quy hô hàng đầu Đông Nam Á cũng được kiến tạo ngay trong lòng đô thị.

Cùng với đó, cư dân cả hai đại đô thị đều được đáp ứng mọi nhu cầu từ mua sắm – giáo dục – y tế - vui chơi giải trí chất lượng cao từ hệ sịnh thái sản phẩm – dịch vụ của Tập đoàn Vingroup.

"Với những lợi thế riêng, các đô thị của Vinhomes sẽ trở thành tổ ấm lý tưởng mang lại sự an toàn, an tâm cho cư dân tại Thủ đô, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp", đại diện dự án khẳng định.

