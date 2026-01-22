Ấn ĐộVideo được trình chiếu trong một sự kiện của Tata Motors, với các màn đấu đầu của một số mẫu xe tải và xe đầu kéo.

Sau màn thử nghiệm đấu đầu giữa một chiếc xe con là Punch và một xe tải, Tata tiếp tục chứng minh chất lượng chế tạo sản phẩm bằng cách cho xe tải đâm nhau.

Hai xe tải đấu đầu trong thử nghiệm an toàn Video: Tata

Trong video là xe đầu kéo Signa và xe tải Azura. Nhưng mẫu Azura không có thùng sau.

Video không đề cập đến tốc độ của xe tại thời điểm va chạm, nhưng trong cả hai trường hợp, cabin đã hấp thụ tốt lực va chạm. Có hư hại ở các cột và các bộ phận kim loại, nhưng không nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến tính mạng của người lái.

Các hình nộm được đặt bên trong xe tải đều thắt dây an toàn. Thực tế ở Ấn Độ, nhiều tài xế xe tải không thắt dây và đã có những trường hợp xảy ra tai nạn dẫn đến thương tích nghiêm trọng.

Phần bình luận cho thấy phản ứng trái chiều từ người xem. Trong khi hầu hết đều hài lòng về cách các xe tải hoạt động trong bài kiểm tra va chạm, một số người lại yêu cầu Tata thực hiện lại bài kiểm tra tương tự với xe tải có chở hàng.

Cũng giống lần thử nghiệm với mẫu Punch đấu đầu một xe tải, thử nghiệm trên của Tata không giống với phương pháp va chạm tiêu chuẩn của NCAP. Trong bài kiểm tra va chạm của NCAP chỉ liên quan đến vật cản cứng và cố định, như các barie bằng bê tông cốt thép. Thử nghiệm của Tata nhằm chứng minh sản phẩm của hãng an toàn ngay cả trong điều kiện đường xá và giao thông thực tế.

Mỹ Anh (theo Cartoq)