Hai xe suýt va chạm vì tình huống ra khỏi chỗ đỗ

TP HCMChiếc MPV khi rời khỏi chỗ đỗ không xi-nhan khiến xe phía sau suýt đâm trúng, ngày 13/12.

SUV ra khỏi chỗ đỗ không xi-nhan khiến xe phía sau suýt va chạm Video: Dũng Nguyễn

Tình huống giao thông: Vào buổi tối tại một khu chung cư ở phường An Khánh (TP HCM), xe SUV khi rời khỏi chỗ đỗ không dùng xi-nhan. Sự việc khiến xe đi phía sau, đang di chuyển với tốc độ 50 km/h, phải phanh và đánh lái gấp để tránh tai nạn.

Kỹ năng lái xe: Trước khi ra khỏi chỗ đỗ hoặc chuyển hướng, tài xế cần dùng xi-nhan để báo hiệu. Sau đó cần quan sát kỹ phía trước và sau, đến khi đủ điều kiện an toàn, ví dụ như trống xe, hoặc xe phía sau nhường đường, thì mới đánh lái và di chuyển.

Đối với các xe khi di chuyển trong khu dân cư, tài xế cần giảm tốc độ và quan sát kỹ khi đi qua các điểm nhiều xe hoặc nhiều người đi bộ.

Phạm Hải